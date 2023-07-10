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Стена частного дома обрушилась в Октябрьском районе

В результате инцидента никто не пострадал

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О происшествии рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области

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В Новосибирске обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС.

Об этом стало известно во время оперативного совещания 10 июля.

— Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — рассказал заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников.

Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что стена обрушилась 3 июля.

В июне подобный инцидент произошел в пятиэтажном доме в Татарске. Межкомнатные стены одной из квартир обвалились, а часть пола обрушилась в подвал.

Обрушилась стенаЧастный домОктябрьский район НовосибирскаГУ МЧС по Новосибирской области
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