Стена частного дома обрушилась в Октябрьском районе

В Новосибирске обрушилась стена частного дома. На место выезжали сотрудники МЧС.
Об этом стало известно во время оперативного совещания
— Произошло частичное обрушение стены частного дома в Октябрьском районе Новосибирска, — рассказал заместитель главы ГУ МЧС по Новосибирской области Константин Банников.
Известно, что в результате инцидента никто не пострадал. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что стена обрушилась
В июне подобный инцидент произошел в пятиэтажном доме в Татарске. Межкомнатные стены одной из квартир обвалились, а часть пола обрушилась в подвал.