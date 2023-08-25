Могут запретить кремацию. Судмедэксперт и похоронщик — о том, почему не могут опознать Пригожина

Ночью с 23 на 24 августа тела погибших в авиакатастрофе с самолетом Евгения Пригожина отправили в Тверь. Корреспонденты MSK1.RU сняли похоронный кортеж на выезде с территории следственных действий около села Куженкино и по приезде к бюро судебно-медицинской экспертизы в Твери. В числе перевезенных останков было и тело основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Директор Научно-исследовательского института судебной экспертизы «СТЭЛС» Александр Власов рассказал MSK1.RU, как проходит ДНК-тест и почему не могли опознать Пригожина.
«Это сложное исследование»
— На месте происшествия судмедэксперт не работает, там ДНК-тест не проводится. Это лабораторное исследование, которое достаточно сложно провести. Это длительный процесс, поэтому в Тверской области оно сейчас не проводится. Прежде всего берется материал из объекта, назовем его условно Евгений, который принадлежит предполагаемому персонажу. Затем находят его близких родственников: папу, маму или брата. Берут у них сравнительные анализы, — рассказал судмедэксперт Александр Власов.
По словам эксперта, есть еще один вариант для опознания человека — взять на анализ вещи, которыми он лично пользовался при жизни.
— Например, для анализа могут взять зубную щетку или кепку, которую он носил. А потом сопоставляют их. Быстрота анализа при любых биоматериалах одинаковая. Больше всего информативного генетического материала содержится в зубах и ногтевых пластинках. Другие какие-то трудоемки в выделении этого генетического материала и обладают меньшей информативной значимостью, — добавил эксперт.
«Экспертизу можно сделать за сутки»
Как рассказывает Александр Власов, скорость выполнения анализа не зависит от физических факторов погибшего.
— Четких стандартов нет. Это всё зависит от субъективных моментов. Государственные экспертные учреждения где-то в районе месяца делают такую экспертизу. Хотя реально технически это можно сделать в течение суток.
По словам судмедэксперта, тела погибших при крушении самолета Евгения Пригожина могут и не повезти в Москву, а провести ДНК-тест прямо в Твери.
— Там есть хорошее негосударственное учреждение, которое обладает высоким технологическим оборудованием. Но если брать тот регион, то по логике должны повести в Ростов-на-Дону, — объяснил Власов.
«Будет выписан запрет на кремацию»
Ритуальщик рассказал MSK1.RU, что после ДНК-теста родственникам запретят кремировать тело.
— После таких катастроф экспертиза может проводиться довольно долгое время — до двух недель, — сообщил специалист по похоронному делу. — После судебно-медицинской экспертизы и взятия образцов для ДНК-экспертизы родственникам могут выдать разрешение на захоронение с пометкой, без стопроцентного подтверждения, что это он. Но при этом будет выписан запрет на кремацию, чтобы при появлении сомнений была возможность эксгумировать тело.
Также эксперт рассказал, что его коллеги видели фотографии с места крушения самолета и, исходя из характера повреждений тел погибших, предположили, что они могли умереть до момента крушения бизнес-джета.
— Снимки были не очень хорошего качества, поэтому говорить об этом как о факте пока преждевременно, нужно дождаться результатов экспертиз, — добавил эксперт.
Напомним, вечером 23 августа в Тверской области разбился бизнес-джет группы «Вагнер» Embraer Legacy 600, на борту которого среди пассажиров числился глава ЧВК Евгений Пригожин. Всего в самолете было десять человек, из них трое — члены экипажа. По предварительным данным МЧС, все они погибли.