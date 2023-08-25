Могут запретить кремацию. Судмедэксперт и похоронщик — о том, почему не могут опознать Пригожина

Также эксперт рассказал, что его коллеги видели фотографии с места крушения самолета и, исходя из характера повреждений тел погибших, предположили, что они могли умереть до момента крушения бизнес-джета.

— Снимки были не очень хорошего качества, поэтому говорить об этом как о факте пока преждевременно, нужно дождаться результатов экспертиз, — добавил эксперт.