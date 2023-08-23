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Мигрант в Подмосковье ударил девушку за то, что она бегала в шортах: что известно о нападении

Мужчину уже задержали

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За девушку вступился прохожий

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23 августа телеграм-каналы опубликовали несколько видео из подмосковного Нахабино. На одном из роликов молодой человек приближается к девушке, которая плачет за кадром — она говорит, что парень ее ударил по лицу. Причиной для нападения стал внешний вид девушки — на ней были шорты и футболка.

— Я просто бежала, он меня остановил — и кулаком со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета? — говорит девушка сквозь слезы.

Муж пострадавшей 21-летней Фаины говорит, что утром она вышла на пробежку в парк возле дома в шортах и футболке. По его словам, к девушке в какой-то момент подлетел парень.

— Этот субъект, двигаясь навстречу, схватил жену за руку и со словами «Ты че так выглядишь?» ударил в лицо, — рассказал он.

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Видео: «ДТП и ЧП Москва и МО» / T.me

За девушку попытался заступиться прохожий. Диалог проходившего мимо мужчины и нападавшего тоже попал на видео.

— Ты посмотри на нее!

— Она бегает, она спортсменка!

— Девушка может быть спортсменкой?!

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Видео: «ДТП и ЧП Москва и МО» / T.me

В результате у девушки разбита губа и отекло лицо, она сняла побои и обратилась в полицию.

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Видео: Mash / t.me

Нападавшего уже задержали. Телеграм-канал 112 пишет, что им оказался Шахзот Джурабоев из Таджикистана. Молодой человек приехал в Москву несколько лет назад на заработки, но в 2022 году у него была диагностирована шизофрения. Молодой человек жил с бабушкой и дядей, лечился амбулаторно. Накануне ему вызывали скорую психиатрическую помощь, однако врачи решили, что в госпитализации нет необходимости. На допросе он пояснил, что девушка ему просто понравилась, он решил познакомиться с ней и спасти от греха.

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Видео: 112 / t.me

Как сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Максимальное наказание, которое может ждать нападавшего — пять лет лишения свободы. По данным телеграм-канала Mash, парню грозит депортация.

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