Мигрант в Подмосковье ударил девушку за то, что она бегала в шортах: что известно о нападении

— Я просто бежала, он меня остановил — и кулаком со всей силы. Какая ему вообще разница, как я одета? — говорит девушка сквозь слезы.

Муж пострадавшей 21-летней Фаины говорит, что утром она вышла на пробежку в парк возле дома в шортах и футболке. По его словам, к девушке в какой-то момент подлетел парень.