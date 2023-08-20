«Выбежал из-за припаркованной машины»: иномарка насмерть сбила трехлетнего ребенка на «Родниках»

В Новосибирске вечером 20 августа водитель насмерть сбил трехлетнего мальчика. Об НГС сообщил источник в правоохранительных органах.
— Авария произошла на улице Тюленина, 16/1. Ребенок в этот вечер гулял со старшей сестрой во дворе. Он выбежал из-за припаркованного автомобиля прямо под колёса машины, — пояснил источник.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по ситуации. В ведомстве пояснили, что обстоятельства выясняются.
— В настоящее время на месте ДТП с малолетним на территории Калининского района работают сотрудники Госавтоинспекции и правоохранительных органов. Обстоятельства выясняются, — пояснили в МВД.
Ранее 11-летний мальчик попал в больницу после ДТП на левом берегу Новосибирска.