11-летний мальчик попал в больницу после ДТП на левом берегу Новосибирска

Вечером 9 августа в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Пахоменко.
— 40-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, двигался в сторону улицы Пермской и в пути следования напротив Пахоменко, 72 сбил мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
8-летний мальчик попал в больницу после аварии в Дзержинском районе Новосибирска. Ребенок выехал на самокате на дорогу.