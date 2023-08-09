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11-летний мальчик попал в больницу после ДТП на левом берегу Новосибирска

Авария произошла на улице Пахоменко

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Ребенок выбежал на дорогу из-за припаркованной машины

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Вечером 9 августа в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний мальчик. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Пахоменко.

— 40-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, двигался в сторону улицы Пермской и в пути следования напротив Пахоменко, 72 сбил мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

8-летний мальчик попал в больницу после аварии в Дзержинском районе Новосибирска. Ребенок выехал на самокате на дорогу.

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