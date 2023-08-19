В Канаде бушуют сильнейшие в истории лесные пожары: небо стало кроваво-красным от смога

В Канаде продолжаются мощные лесные пожары. По данным CBC News, на северо-западе страны сейчас насчитывается 381 активный очаг. 166 из них «остаются неуправляемыми», а более десятка представляют реальную угрозу для жителей. Власти Канады уже назвали нынешнюю ситуацию «худшим сезоном лесных пожаров» в истории страны.
Наиболее тяжелая обстановка сейчас в Британской Колумбии — западной провинции Канады, — а также в северных провинциях. В городе Йеллоунайф пришлось эвакуировать больше 20 тысяч человек — жителям пришлось покинуть свои дома, прежде чем пламя заблокировало бы им выезд. Мэр города Ребекка Элти призвала жителей выехать как можно скорее, «пока это безопасно». Из Британской Колумбии эвакуировали почти
Из-за подступающего огня и смога небо в городах окрасилось в кроваво-красный цвет: например, так выглядел город Форт-Смит.
В городах Келоуна и Западная Келоуна (проживает в общей сложности около 190 тысяч человек) объявили чрезвычайное положение из-за пожаров на восточной стороне озера Оканаган. В частности, огонь уничтожил исторический курорт, который находился на этом озере, и большое количество домов к северу от Западной Келоуны.
Леса в Канаде горят с начала июня. Во время июньского пожара дым от огня распространился и в крупных городах Канады — Оттаве и Торонто, а также окутал Кливленд и Нью-Йорк в США.
Ранее мы рассказывали о том, как сильнейший пожар на Гавайях уничтожил исторический город Лахайна, а также показывали, как выглядит сгоревший остров Мауи. Из-за пожара погибло