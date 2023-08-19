В Канаде бушуют сильнейшие в истории лесные пожары: небо стало кроваво-красным от смога

Наиболее тяжелая обстановка сейчас в Британской Колумбии — западной провинции Канады, — а также в северных провинциях. В городе Йеллоунайф пришлось эвакуировать больше 20 тысяч человек — жителям пришлось покинуть свои дома, прежде чем пламя заблокировало бы им выезд. Мэр города Ребекка Элти призвала жителей выехать как можно скорее, «пока это безопасно». Из Британской Колумбии эвакуировали почти 5 тысяч человек, есть вероятность, что это придется сделать еще десяткам тысяч жителей.