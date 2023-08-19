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В Канаде бушуют сильнейшие в истории лесные пожары: небо стало кроваво-красным от смога

Из-за подступающего огня из городов и деревень эвакуируют десятки тысяч человек

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Это не фильтр и не конец света — в такой цвет небо окрасилось из-за смога и подступающего к городам огня

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В Канаде продолжаются мощные лесные пожары. По данным CBC News, на северо-западе страны сейчас насчитывается 381 активный очаг. 166 из них «остаются неуправляемыми», а более десятка представляют реальную угрозу для жителей. Власти Канады уже назвали нынешнюю ситуацию «худшим сезоном лесных пожаров» в истории страны.

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Горящие леса в Британской Колумбии — всё в огне

Видео: phil_druzhinin / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Наиболее тяжелая обстановка сейчас в Британской Колумбии — западной провинции Канады, — а также в северных провинциях. В городе Йеллоунайф пришлось эвакуировать больше 20 тысяч человек — жителям пришлось покинуть свои дома, прежде чем пламя заблокировало бы им выезд. Мэр города Ребекка Элти призвала жителей выехать как можно скорее, «пока это безопасно». Из Британской Колумбии эвакуировали почти 5 тысяч человек, есть вероятность, что это придется сделать еще десяткам тысяч жителей.

Из-за подступающего огня и смога небо в городах окрасилось в кроваво-красный цвет: например, так выглядел город Форт-Смит.

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«Это не фильтр. Выглядит как ночь среди бела дня», — комментирует женщина за кадром

Видео: andream658 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

В городах Келоуна и Западная Келоуна (проживает в общей сложности около 190 тысяч человек) объявили чрезвычайное положение из-за пожаров на восточной стороне озера Оканаган. В частности, огонь уничтожил исторический курорт, который находился на этом озере, и большое количество домов к северу от Западной Келоуны.

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Леса в Канаде горят с начала июня. Во время июньского пожара дым от огня распространился и в крупных городах Канады — Оттаве и Торонто, а также окутал Кливленд и Нью-Йорк в США.

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Один и тот же вид на Нью-Йорк в обычное время и во время пожара в Канаде

Видео: amelia_blake / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Ранее мы рассказывали о том, как сильнейший пожар на Гавайях уничтожил исторический город Лахайна, а также показывали, как выглядит сгоревший остров Мауи. Из-за пожара погибло 110 человек.

КанадаЛесные пожарыЧПЭвакуацияОгоньПожарные
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