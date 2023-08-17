Под Новосибирском нашли пропавшего 15-летнего подростка — его искали семь дней

В Новосибирской области завершились поиски пропавшего 15-летнего мальчика. Подросток ушел из дома в селе Красноглинном Толмачевского сельсовета семь дней назад, его местоположение было неизвестно с 10 августа.
Информация о том, что ребенка нашли, появилась в группе поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» во «ВКонтакте». При каких обстоятельствах был обнаружен подросток, не указано.
— Найден. Жив, — сообщили в поисковом отряде.
НГС позвонил матери подростка с просьбой уточнить, где находился несовершеннолетний. Она сообщила, что ее сына вместе с другом заметили в Новосибирске. Женщина позвонила матери подростка и узнала, что все семь дней ее сын жил у знакомого.
— Дозвонилась до матери его друга и узнаю, где ее сын. Говорю, что видели его вместе с моим сыном, на что та ответила, что он у нее сидит. Оказывается, он эти семь дней жил у них, были на даче, — рассказала женщина.
В начале августа в Новосибирской области пропала 18-летняя девушка. Сибирячка исчезла 9 августа в Каргате.