В Новосибирской области пропала 18-летняя девушка — она ушла из дома несколько дней назад

В Новосибирской области пропала 18-летняя Алена Иванова. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», девушка исчезла 9 августа.
Инцидент произошел в Каргате Новосибирской области.
— 9 августа 2023 года вышла из дома и не вернулась, — указано в сообщении.
Рост Алены Ивановой — 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы светло-русые и окрашены в розовый цвет, глаза голубые. Сибирячка, предположительно, была одета в белую водолазку, светло-голубые джинсы, черные кроссовки, с собой у нее были маленькая сумочка округлой формы и сменная одежда.
Накануне стало известно, что в Новосибирске завершились поиски пропавшего 33-летнего мужчины. Его нашли мертвым.