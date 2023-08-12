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СрочноПропала 18-летняя девушка
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В Новосибирской области пропала 18-летняя девушка — она ушла из дома несколько дней назад

Алена Иванова пропала в Каргате

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Инцидент произошел в Каргате

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В Новосибирской области пропала 18-летняя Алена Иванова. Как сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», девушка исчезла 9 августа.

Инцидент произошел в Каргате Новосибирской области.

— 9 августа 2023 года вышла из дома и не вернулась, — указано в сообщении.

Рост Алены Ивановой — 155 сантиметров, телосложение плотное, волосы светло-русые и окрашены в розовый цвет, глаза голубые. Сибирячка, предположительно, была одета в белую водолазку, светло-голубые джинсы, черные кроссовки, с собой у нее были маленькая сумочка округлой формы и сменная одежда.

Накануне стало известно, что в Новосибирске завершились поиски пропавшего 33-летнего мужчины. Его нашли мертвым.

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ЛизаАлертПропал человекПоисковой отрядКаргат
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