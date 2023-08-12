«Перелез через забор и ушел»: 15-летний подросток пропал под Новосибирском

— Приблизительно между 14:00 и 16:00 часами ушел. Меня не было дома, там находился отчим, он после смены лег спать и попросил ребенка прополоть грядку на огороде. А я уехала младшей дочери уши прокалывать, — рассказала НГС мать подростка. — Снял калоши, шорты и тельняшку. Переоделся в чистое, перелез через забор и ушел.

