«Перелез через забор и ушел»: 15-летний подросток пропал под Новосибирском

В Новосибирской области пропал 15-летний Дмитрий Сарин. Как сообщила НГС мать подростка, молодой человек ушел из дома в селе Красноглинном Толмачевского сельсовета. Его местонахождение неизвестно с
— Приблизительно между 14:00 и 16:00 часами ушел. Меня не было дома, там находился отчим, он после смены лег спать и попросил ребенка прополоть грядку на огороде. А я уехала младшей дочери уши прокалывать, — рассказала НГС мать подростка. — Снял калоши, шорты и тельняшку. Переоделся в чистое, перелез через забор и ушел.
Женщина разместила в соцсетях информацию о поиске сына. В ориентировке указано, что подросток был одет в темно-синие спортивные штаны, синюю футболку, серые кроссовки. Рост молодого человека — 185 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русые.
В разговоре с НГС сибирячка уточнила, что семья переехала в село около двух лет назад. Подросток ранее уходил из дома, но возвращался менее чем через сутки.
— Раньше он уходил, но вечером, поздно ночью, приходил. Мог в 12:00, 03:00 часа ночи вернуться, но это — подросток. Мы не думали, что получится так надолго. В этот раз забили тревогу, когда прошли сутки. Я ждала до утра, а затем начала выкладывать информацию.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия, — уточнили в ведомстве.
Сегодня днем стало известно, что в Новосибирской области пропала