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СрочноТрое пострадали в ДТП в Новосибирской области
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Toyota врезалась в КАМАЗ и опрокинулась в Новосибирской области — пострадали трое

Авария произошла в Черепановском районе

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Автомобиль получил серьезные повреждения

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Вечером 16 августа в Черепановском районе Новосибирской области минивэн Toyota Town Ace врезался в КАМАЗ, а затем съехал в кювет. Водитель и пассажир получили ранения.

Об аварии сообщил источник НГС. ДТП произошло около 19:00. Водитель автомобиля Toyota по касательной столкнулся с грузовиком КАМАЗ. После этого съехал в кювет и опрокинулся. В результате водитель и два пассажира минивэна получили серьезные травмы. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Накануне в Новосибирске произошла авария на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов. Травмы получили два водителя и пассажирка. НГС публиковал кадры с места ДТП.

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