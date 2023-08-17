Toyota врезалась в КАМАЗ и опрокинулась в Новосибирской области — пострадали трое

Вечером 16 августа в Черепановском районе Новосибирской области минивэн Toyota Town Ace врезался в КАМАЗ, а затем съехал в кювет. Водитель и пассажир получили ранения.
Об аварии сообщил источник НГС. ДТП произошло около 19:00. Водитель автомобиля Toyota по касательной столкнулся с грузовиком КАМАЗ. После этого съехал в кювет и опрокинулся. В результате водитель и два пассажира минивэна получили серьезные травмы. Они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Накануне в Новосибирске произошла авария на перекрестке Советского шоссе и проезда Автомобилистов. Травмы получили два водителя и пассажирка. НГС публиковал кадры с места ДТП.