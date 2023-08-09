В Новосибирске почти на 40% увеличилось количество погибших на пожарах

В Новосибирске с начала 2023 года произошло 1680 пожаров, в которых погибли 39 человек. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии.
Также за семь месяцев 2023 года во время пожаров пострадали 64 человека, это 19% меньше, чем в 2022 году.
Большая часть пожаров — 1310 произошли из-за неосторожного обращения с огнем. При этом в 217 случаях к возгоранию привела неосторожность при курении.
На втором месте среди причин, приводящих к пожару, стало нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 225 случаев. На третьем месте — нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 64 пожара.
Ранее в Новосибирске на улице Большой сгорела СТО. Когда пожарные прибыли на место, горели уже два строения и покрышки на площади в 100 квадратных метров.