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В Новосибирске почти на 40% увеличилось количество погибших на пожарах

Самая частая причина возгораний — неосторожное обращение с огнем

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Всего в городе произошло 1680 пожаров

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В Новосибирске с начала 2023 года произошло 1680 пожаров, в которых погибли 39 человек. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям мэрии.

Также за семь месяцев 2023 года во время пожаров пострадали 64 человека, это 19% меньше, чем в 2022 году.

Большая часть пожаров — 1310 произошли из-за неосторожного обращения с огнем. При этом в 217 случаях к возгоранию привела неосторожность при курении.

На втором месте среди причин, приводящих к пожару, стало нарушений правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 225 случаев. На третьем месте — нарушение правил устройства и эксплуатации печей — 64 пожара.

Ранее в Новосибирске на улице Большой сгорела СТО. Когда пожарные прибыли на место, горели уже два строения и покрышки на площади в 100 квадратных метров.

ПожарСтатисикаНовосибирск
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