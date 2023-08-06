«Внутри был газовый баллон»: СТО выгорело на улице Большой — видео страшного пожара

На улице Большой сгорела СТО — огонь вспыхнул сегодня, 6 августа, около 03:00 в Новосибирске. Когда пожарные прибыли на место, горели уже два строения и покрышки на площади в 100 квадратных метров.
— В течение 40 минут ликвидировали открытое горение, а также эвакуировали из горящего строения газовый баллон, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Еще около двух часов пожарные проливали обгоревшие конструкции. Видео пожара было опубликовано в группе «АСТ-54».
Пострадавших среди людей в пожаре нет.
На прошлой неделе стали известны подробности пожара в селе Ленинском Новосибирского района, который произошел 3 августа. Женщину и четырехлетних близнецов из горящего дома спас пожарный Иван Шульга из Омска.