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«Внутри был газовый баллон»: СТО выгорело на улице Большой — видео страшного пожара

Пострадавших среди людей нет

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Пожарным потребовалось 40 минут, чтобы ликвидировать открытое горение

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На улице Большой сгорела СТО — огонь вспыхнул сегодня, 6 августа, около 03:00 в Новосибирске. Когда пожарные прибыли на место, горели уже два строения и покрышки на площади в 100 квадратных метров.

— В течение 40 минут ликвидировали открытое горение, а также эвакуировали из горящего строения газовый баллон, — объяснили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Еще около двух часов пожарные проливали обгоревшие конструкции. Видео пожара было опубликовано в группе «АСТ-54».

Пострадавших среди людей в пожаре нет.

На прошлой неделе стали известны подробности пожара в селе Ленинском Новосибирского района, который произошел 3 августа. Женщину и четырехлетних близнецов из горящего дома спас пожарный Иван Шульга из Омска.

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