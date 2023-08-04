«Пару минут, и они могли погибнуть»: пожарный из Омска спас двух детей из пожара в Новосибирской области

Стали известны подробности пожара в селе Ленинское Новосибирского района, который произошел вчера, 3 августа. Женщину и четырехлетних близнецов из горящего дома спас пожарный Иван Шульга из Омска. Мужчина проводил вместе с семьей отпуск на Новосибирском водохранилище и увидели недалеко черный дым.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, пожарный из Омска сразу поехал к месту, откуда шел дым. Он увидел, что горит частный дом. В это время дочь Ивана вызывала пожарных.
— На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда, — цитируют старшего пожарного пожарно-спасательной части №4 ГУ МЧС по Омской области Иван Шульгу в пресс-службе МЧС по НСО.
Сначала мужчина вытащил из окон двух мальчиков. Затем на помощь Ивану пришел сосед погорельцев. Вместе они подхватили на руки женщину, которая уже теряла сознание и помогли выбраться из дома. Мальчиков Иван посадил к себе в машину. Там их отвлекала 15-летняя дочь пожарного Елизавета.
Вскоре на место пожара приехала сотрудники МЧС и машины скорой помощи. Пожарные начали тушить огонь, а медики помогали пострадавшим. Дети и их мама успели надышаться угарным газом и получили небольшие порезы.
— Еще бы пару минут, и они могли погибнуть. Хорошо, что всё обошлось. Надеюсь, что женщина и дети скоро поправятся и больше никогда не окажутся в подобной ситуации, — добавил омский пожарный.
Иван Шульга, как рассказали в МЧС по Новосибирской области, с детства мечтал быть пожарным. В 2006 году поступил на службу в омский пожарно-спасательный гарнизон. За самоотверженность и профессионализм награжден ведомственной медалью «За отвагу на пожаре».
В конце июля в Новосибирске произошел пожар в Калининском районе. Как выяснилось, загорелся двухэтажный частный дом на улице Овчукова.