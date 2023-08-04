«Пару минут, и они могли погибнуть»: пожарный из Омска спас двух детей из пожара в Новосибирской области

— На месте пока никого не было. Я начал стучать в окна, вдруг там люди. Услышал, что в одной из комнат плачут дети, а женщина просит о помощи. Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда, — цитируют старшего пожарного пожарно-спасательной части №4 ГУ МЧС по Омской области Иван Шульгу в пресс-службе МЧС по НСО.