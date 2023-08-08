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У автобуса в Новосибирске выпало стекло — что случилось до этого

На место аварии приезжал аварком

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Инцидент произошел днем 8 августа

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В Новосибирске 8 августа лобовое стекло обсыпалось у автобуса № 97. Это произошло недалеко от дома на улице Гурьевской, 64А.

Как сообщил читатель НГС, из транспортного средства эвакуировали пассажиров.

В транспортной компании «БелМарс», которая работает на этом маршруте, корреспонденту НГС сообщили, что произошло ДТП. На место происшествия приезжал аварийный комиссар. После оформления документов автобус уехал в гараж.

По информации перевозчика, сейчас выясняются обстоятельства происшествия. О пострадавших не сообщается.

НГС направил запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать ДТП.

В конце июля на пассажирку автобуса № 14 упала дверь. Женщине потребовалась помощь врачей.

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