У автобуса в Новосибирске выпало стекло — что случилось до этого

В Новосибирске 8 августа лобовое стекло обсыпалось у автобуса
Как сообщил читатель НГС, из транспортного средства эвакуировали пассажиров.
В транспортной компании «БелМарс», которая работает на этом маршруте, корреспонденту НГС сообщили, что произошло ДТП. На место происшествия приезжал аварийный комиссар. После оформления документов автобус уехал в гараж.
По информации перевозчика, сейчас выясняются обстоятельства происшествия. О пострадавших не сообщается.
НГС направил запрос в ГИБДД с просьбой прокомментировать ДТП.
В конце июля на пассажирку автобуса