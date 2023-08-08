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«Мы ждем полицию»: на Блюхера остановились трамваи — что произошло

Пассажирка упала и разбила голову при входе в вагон

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Трамваи продолжают собираться

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Трамваи № 15 и 18 встали на левом берегу Новосибирска из-за упавшей и разбившей голову пассажирки. Вагоны встали на остановке Блюхера в сторону Зонального института, рассказала НГС сибирячка Наталья Плотникова.

— По словам очевидцев — на остановке при входе в трамвай стало плохо бабушке, — рассказала сибирячка. — Она упала и разбила голову.

В Левобережном филиале ГЭТ журналистам подтвердили, что движение трамваев остановилось из-за пострадавшей пассажирки, но не смогли уточнить, ни в каком она состоянии, ни когда трамваи снова пойдут:

— Бабушку увезли в больницу, а мы ждем полицию, — сообщили в диспетчерской. — Как полиция приедет, так и поедем.

НГС обратился в пресс-службу Минздрава, чтобы узнать, в каком состоянии находится пострадавшая пенсионерка.

В конце июля в Новосибирске женщина рассекла себе лицо, когда выходила из автобуса. После этого прокуратура начала проверку.

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