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«Не справился с управлением»: Infiniti врезался в забор кожвендиспансера на Тимирязева

По предварительным данным, водитель кроссовера не пострадал

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Авария произошла сегодня рано утром

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В Новосибирске автомобиль Infiniti FX37 проломил забор областного кожно-венерологического диспансера по адресу Тимирязева, 66 и врезался в дерево. Это произошло 8 августа около 06:00. Эффектные фотографии опубликовал паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Водитель в норме, не справился с управлением, — сообщил подписчик сообщества.

В стационаре диспансера подтвердили факт аварии, сообщив, что в медицинском учреждении никто не пострадал.

На место происшествия приезжала полиция

На место происшествия приезжала полиция

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НГС обратился в городской отдел пропаганды ГИБДД, чтобы узнать подробности происшествия, но в Госавтоинспекции ответили, что заявка по поводу этого ДТП в дежурную часть не поступала. На одном из фото, опубликованных в «АСТ-54», видно работающего на месте аварии сотрудника ДПС.

Ранее НГС писал о том, что восьмилетний мальчик на самокате пострадал в ДТП на Олеко Дундича. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

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