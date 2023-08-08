«Не справился с управлением»: Infiniti врезался в забор кожвендиспансера на Тимирязева

В Новосибирске автомобиль Infiniti FX37 проломил забор областного кожно-венерологического диспансера по адресу Тимирязева, 66 и врезался в дерево. Это произошло
— Водитель в норме, не справился с управлением, — сообщил подписчик сообщества.
В стационаре диспансера подтвердили факт аварии, сообщив, что в медицинском учреждении никто не пострадал.
НГС обратился в городской отдел пропаганды ГИБДД, чтобы узнать подробности происшествия, но в Госавтоинспекции ответили, что заявка по поводу этого ДТП в дежурную часть не поступала. На одном из фото, опубликованных в «АСТ-54», видно работающего на месте аварии сотрудника ДПС.
Ранее НГС писал о том, что восьмилетний мальчик на самокате пострадал в ДТП на Олеко Дундича. Он пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.