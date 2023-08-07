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В Новосибирской области женщина несколько месяцев жила в доме с трупом мужа

Следователи начали проверку

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Инцидент произошел в Карасукском районе

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В Новосибирской области обнаружили труп мужчины в одном из домов Карасукского района. Он пролежал там несколько месяцев. В том же доме всё это время жила его жена.

— В Карасуке женщина прожила с трупом мужчины несколько месяцев, вероятно, никто из соседей не знал, — рассказал НГС источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что по факту обнаружения тела 74-летнего мужчины в одном из домов Карасукского района проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В феврале жители дома в центре Новосибирска жаловались на сильный трупный запах в подъезде. В одной из квартир скончался инвалид, его тело вывезли, но вонь продолжала просачиваться сквозь закрытую дверь.

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ТрупКарасукский районСледственный комитетНовосибирская область
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