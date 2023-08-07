freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 3/10
usd 94.81
eur 103.84
СрочноДвое мужчин подрались из-за ревности
Все новости
Все новости

«Пытался вытащить гидроцикл»: как Land Cruiser застрял в протоке под Новосибирском

Подробности инцидента рассказала НГС местная жительница

3 501

Инцидент произошел в протоке у острова Кудряш

Поделиться

Стало известно, почему внедорожник Toyota Land Cruiser застрял в протоке у острова Кудряш. Как рассказала НГС местная жительница, водитель пытался достать гидроцикл.

— Он пытался вытащить гидроцикл, а не переехать протоку. Заехал в воду, чтобы его прицепить, и его затянуло в песок. Он не смог бы переехать протоку, потому что воды много, и, соответственно, никак не мог вернуться с острова, — объяснила НГС местная жительница.

Видео спасения внедорожника опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Back». Машину вытянули из воды с помощью трактора.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Недавно НГС рассказывал историю двух новосибирцев, они утопили машину в Марокко. По словам сибиряков, они сделали это случайно во время 10-го этапа кругосветного путешествия.

По теме

МашинаАвтомобильЗастрялОстров КудряшToyota Land Cruiser
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter