«Пытался вытащить гидроцикл»: как Land Cruiser застрял в протоке под Новосибирском

— Он пытался вытащить гидроцикл, а не переехать протоку. Заехал в воду, чтобы его прицепить, и его затянуло в песок. Он не смог бы переехать протоку, потому что воды много, и, соответственно, никак не мог вернуться с острова, — объяснила НГС местная жительница.