«Пытался вытащить гидроцикл»: как Land Cruiser застрял в протоке под Новосибирском

Стало известно, почему внедорожник Toyota Land Cruiser застрял в протоке у острова Кудряш. Как рассказала НГС местная жительница, водитель пытался достать гидроцикл.
— Он пытался вытащить гидроцикл, а не переехать протоку. Заехал в воду, чтобы его прицепить, и его затянуло в песок. Он не смог бы переехать протоку, потому что воды много, и, соответственно, никак не мог вернуться с острова, — объяснила НГС местная жительница.
Видео спасения внедорожника опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Back». Машину вытянули из воды с помощью трактора.
Недавно НГС рассказывал историю двух новосибирцев, они утопили машину в Марокко. По словам сибиряков, они сделали это случайно во время 10-го этапа кругосветного путешествия.