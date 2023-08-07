«Тем дальше бежать за трактором»: Land Cruiser застрял в протоке — видео спасения

Мужчина на внедорожнике Toyota Land Cruiser пытался переехать протоку, чтобы попасть с новосибирского острова Кудряш на большую землю, но машина застряла в воде.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «АСТ-54 Back», видно, что к автомобилю прицеплена лодка.
Land Cruiser вытянули на землю с помощью трактора.
О пострадавших не сообщается. НГС направил запросы в ГУ МЧС и ГИБДД по Новосибирской области с просьбой рассказать подробности инцидента.
В конце июля под Новосибирской нашли перевернутый каршеринговый автомобиль. Он лежал в поле рядом с трассой.