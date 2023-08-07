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«Тем дальше бежать за трактором»: Land Cruiser застрял в протоке — видео спасения

Владелец автомобиля не смог вытащить внедорожник из воды самостоятельно

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Трактор вызволял внедорожник, застрявший в протоке

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Мужчина на внедорожнике Toyota Land Cruiser пытался переехать протоку, чтобы попасть с новосибирского острова Кудряш на большую землю, но машина застряла в воде.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «АСТ-54 Back», видно, что к автомобилю прицеплена лодка.

Land Cruiser вытянули на землю с помощью трактора.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Спасение внедорожника попало на видео

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

О пострадавших не сообщается. НГС направил запросы в ГУ МЧС и ГИБДД по Новосибирской области с просьбой рассказать подробности инцидента.

В конце июля под Новосибирской нашли перевернутый каршеринговый автомобиль. Он лежал в поле рядом с трассой.

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