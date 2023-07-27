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«Машина в поле лежит»: каршеринговый автомобиль перевернулся под Новосибирском — видео с обломками

Информации о пострадавших нет

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Автомобиль, найденный в Береговом, поврежден

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В соцсетях появилось видео из новосибирского села Береговое: очевидцы сняли на видео перевернувшийся каршеринговый автомобиль, лежащий в пустом поле.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Новосибирск с огоньком», видно, что у машины помяты дверцы и бампер. Вокруг машины разбросаны обломки. В салоне автомобиля никого нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Новосибирск с огоньком» / Telegram-канал

В Новосибирской клинической центральной районной больнице села Береговое корреспонденту НГС сообщили, что информация о ДТП с транспортным средством не поступала.

Местные жители подтверждают информацию о том, что произошло ДТП. Сотрудница компании «Альянс» на условиях анонимности сообщила следующее:

Мы слышали, что машина в поле лежит. Но не знаем, что с ней произошло.

В ГИБДД по Новосибирской области НГС сказали, что пока информации о машине и ее владельце нет. Подробности произошедшего уточняются. Также НГС отправил запрос в каршеринговую компанию.

Утром 27 июля на Плющихе Hyundai сбил 10-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованной машины.

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В ГИБДД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию с переврнутым автомобилем:
— Сотрудники Госавтоинспекции выезжали на место происшествия, материал оформлен как ДТП с материальным ущербом. Сообщений о пострадавших на данный момент в Госавтоинспекцию не поступало. Ведутся мероприятия по установлению личности водителя.

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