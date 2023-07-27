«Машина в поле лежит»: каршеринговый автомобиль перевернулся под Новосибирском — видео с обломками

В соцсетях появилось видео из новосибирского села Береговое: очевидцы сняли на видео перевернувшийся каршеринговый автомобиль, лежащий в пустом поле.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Новосибирск с огоньком», видно, что у машины помяты дверцы и бампер. Вокруг машины разбросаны обломки. В салоне автомобиля никого нет.