«Расслабились и допустили ошибку»: новосибирцы утопили машину в Марокко — они 2 дня сливали воду

Новосибирцы утопили машину в Марокко. По словам сибиряков, они сделали это случайно во время
— В Марокко недалеко от городка Уарзазат у Атласских гор на высоте
Мужчина добавил, что 2 дня они сливали из автомобиля воду, разбирали двигатель, сливали масло и содержимое бензобака. Сибиряк уточнил — вода проникла везде. Несмотря на манипуляции, машина не завелась, так как пострадала электроника. Путешественники отправили ее на ремонт.
Алексей Камерзанов — идейный вдохновитель и руководитель экспедиции «Мир Наш», путешественник и блогер. Вместе с другими сибиряками, жителями других регионов и даже стран они путешествуют по миру с 2015 года. Сейчас завершился их
Ранее НГС писал о том, как Алексей Камерзанов столкнулся с директором разведки в Африке. Он пытался отобрать у экспедиции дорогие машины.