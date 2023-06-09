«Расслабились и допустили ошибку»: новосибирцы утопили машину в Марокко — они 2 дня сливали воду

— В Марокко недалеко от городка Уарзазат у Атласских гор на высоте 1200 м . Автомобиль марки Toyota Hilux 2011 года. В России его стоимость — примерно 1,5 млн рублей. Это произошло по глупой ошибке одного из участников экспедиции. Мы путешествовали по Африке, завершали уже, расслабились. Участник неправильно рассчитал траекторию, когда выезжал с парковки горной речки, и съехал в воду, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.