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«Расслабились и допустили ошибку»: новосибирцы утопили машину в Марокко — они 2 дня сливали воду

Сибиряки путешествуют по миру 8 лет и изучают его

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Машина утонула в реке на высоте 1200 м

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Новосибирцы утопили машину в Марокко. По словам сибиряков, они сделали это случайно во время 10-го этапа кругосветного путешествия. Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель экспедиции Алексей Камерзанов.

— В Марокко недалеко от городка Уарзазат у Атласских гор на высоте 1200 м. Автомобиль марки Toyota Hilux 2011 года. В России его стоимость — примерно 1,5 млн рублей. Это произошло по глупой ошибке одного из участников экспедиции. Мы путешествовали по Африке, завершали уже, расслабились. Участник неправильно рассчитал траекторию, когда выезжал с парковки горной речки, и съехал в воду, — рассказал корреспонденту НГС Алексей Камерзанов.

Вода в реке была щелочная, из-за чего машина покрылась коррозией

Вода в реке была щелочная, из-за чего машина покрылась коррозией

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Мужчина добавил, что 2 дня они сливали из автомобиля воду, разбирали двигатель, сливали масло и содержимое бензобака. Сибиряк уточнил — вода проникла везде. Несмотря на манипуляции, машина не завелась, так как пострадала электроника. Путешественники отправили ее на ремонт.

Алексей Камерзанов — идейный вдохновитель и руководитель экспедиции «Мир Наш», путешественник и блогер. Вместе с другими сибиряками, жителями других регионов и даже стран они путешествуют по миру с 2015 года. Сейчас завершился их 10-й этап путешествия.

Воду сливали два дня

Воду сливали два дня

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Ранее НГС писал о том, как Алексей Камерзанов столкнулся с директором разведки в Африке. Он пытался отобрать у экспедиции дорогие машины.

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