«Ему нужен был трофей»: как директор африканской разведки пытался отнять у новосибирца машину за 2 миллиона

Десять путешественников из экспедиции «Мир Наш», в числе которых — известный новосибирец Алексей Камерзанов, после прошлогодних трудностей в Чаде из-за задержания вернулись вновь в эту страну в сентябре. В Нджамене, столице Чада, у путешественников осталось три автомобиля, на которых они планировали продолжить свое путешествие.



Они улетели из России 24 сентября. Алексей Камерзанов сразу уточнил, что с происходящим в стране это никак не было связано: билеты были куплены еще в августе.

— По Африке путешествуем, потому что это нереально интересно, — объяснил путешественник. — До этого мы проехали юго-восточную Азию. Суммарно Чад забрал у нас четыре месяца со всеми проблемами за два года. Через Эфиопию в этот раз мы летели 1,5 суток. В Чаде мы подали документы на нигерийскую визу и занялись техосмотром.