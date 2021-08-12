Новосибирцы, застрявшие в Чаде, вернулись домой. Их не отпускали 54 дня

Путешественники из экспедиции «Мир Наш», которую задержали в Чаде еще 15 июня, наконец-то вернулись на родину. Среди них были двое известных новосибирцев — создатель новосибирского паблика «АСТ-54» Виталий Полищук и путешественник Алексей Камерзанов. Большая часть задержанных сумела вернуться домой еще в конце июня, а еще четверо — только в ночь с 10 на 11 августа. Корреспондент НГС связалась с Алексеем Камерзановым и выяснила, почему возвращение домой заняло так много времени.
Краткая предыстория
19 мая группа туристов прибыла в столицу Камеруна Яунде. Они планировали двинуться в Республику Чад и путешествовать там на внедорожниках с российскими номерами. 15 июня в городе Файя-Ларжо их задержали военные и забрали их документы и технику. Туристов на самолете увезли в отель La Residence в Нджамене, а их автомобили оставили.
Неделю спустя посольство Чада принесло официальные извинения российской стороне. 25 июня большая часть задержанных вместе с Виталием Полищуком сумела вернуться домой. Еще четыре путешественника, в числе которых был Алексей Камерзанов, решила остаться — им нужно было забрать свои машины.
Как развивались события после
— 25 июня нам вернули паспорта, всю съемочную технику, телефоны. Оставалось лишь вернуть машины. Хотя местные говорили нам: «Да вы езжайте домой, потом приедете, заберете». Но мы понимали, что если приедем через полгода, например, то не найдем этих людей, не найдем эти машины, потому что Чад — это такая страна, где губернаторы и министры меняются по три раза в год. Мы сказали, что не уедем, пока не заберем машины. Попросили чадскую сторону решить этот вопрос. Через МИД написали им кучу писем, мол, ребята, есть куча вариантов. Первый: мы едем туда, забираем машины, перегоняем их обратно, а если нужен конвой — вы нам даете конвой. Второй: как-то транспортируйте их на грузовике либо, как вы изначально предлагали, на самолете, — рассказал Алексей Камерзанов.
Однако дальше никаких ответов от правительства Чада не последовало. В общей сложности российский МИД в Чаде отправил в чадское правительство около пяти обращений — официально ответы на них должны были поступить в течение трех дней. Но время шло, а ответов не было.
Спустя время туристам пообещали, что их увезут в Файя-Ларжо военным бортом. Но вновь ничего не произошло.
— Мы даже обросли своими осведомителями. Нам сказали, что моя машина уже находится в Нджамене. Мы провели небольшое расследование и выяснили, что это правда — ее перегнали по земле, ничего нам об этом не сказали. Остальные машины перегнать не смогли, так как их нужно было ремонтировать, — пояснил Алексей.
Автомобиль, по словам Алексея, ему вручали официально — в МИДе Чада в присутствии российского консула. Спустя неделю консул сообщил туристам, что можно ехать на военную базу, чтобы лететь за машинами. Но военный самолет оказался сломанным.
— Наконец, 31 числа, вечером, как раз когда у меня был день рождения, пришел наш консул и сказал: «Алексей, вот тебе подарок — завтра в 6 утра вы летите». Это была уже третья попытка уехать. И действительно утром мы сели в легкомоторный военный самолет, — рассказал Алексей. — Мы прилетели в Файя-Ларжо, где, конечно, выяснилось, что машины нуждаются в серьезных запчастях. Но у нас уже были знакомые в Нджамене, которые всё это организовали и «перекинули» нам. Через несколько дней мы починились и отправились по обратному маршруту.
«В Африке мы провели 83 дня вместо запланированных 35»
Ирония ситуации, по словам Алексея, заключалась в том, что с путешественниками в этой поездке оказались четверо военных, но ни один из них не знал дорогу. Местная дорога, в свою очередь, понятие условное, смеется Алексей.
— По разным навигациям мы вычисляли путь. В конце концов попали в самый сложный участок — ночью там начался тропический ливень, шторм. Наступила абсолютная темнота, дорогу было не видно. Это было очень тяжело, мы боялись, что попадем в какой-нибудь сель и потонем. В темноте мы пробирались через эти реки и озера. В итоге 5 или 6 августа мы добрались до Нджамены, грязные, но довольные. Починили машины и 9 числа вылетели обратно. Получилось, что в Африке мы провели 83 дня вместо запланированных 35, — подытожил Алексей Камерзанов.
«Суммы получились астрономические»
По словам Алексея, путешественники не оплачивали время пребывания в гостинице:
— Мы не платили за гостиницу. Мы жили за счет Министерства безопасности — суммы получились астрономические. Мы-то всячески упрашивали их отпустить нас быстрее, но нам пришлось заплатить за военный конвой. Это суммы буквально в несколько сотен долларов. И, естественно, мы сами покупали себе билеты домой.
Причины задержания
В официальной версии задержания туристов ссылались на то, что зона от Файя-Ларжо до Нджамены является красной зоной, рассказал НГС Алексей. То есть на этой территории путешественникам было запрещено проезжать без военного сопровождения. Якобы таким образом их хотели оградить от опасности.
— Звучит это, конечно, глупо. Зачем нужно было тогда изымать все наши вещи, перевозить в Нджамену и держать так долго там? Мы подозреваем, что просто совокупность случайных факторов. Из-за внутреннего ведомственного несогласования возникла такая история — мы приехали туда, а нас там вообще не ждали. К тому же, мы были единственными туристами в Чаде в этот момент. И третье, что сломало им стандартный протокол действия: мы приехали на своих машинах, чего практически никто и никогда здесь не делал, — пояснил Алексей Камерзанов.
В общей сложности в чадском плену туристы пробыли 54 дня, если не брать в расчет начало путешествия по Африке. Алексей Камерзанов вернулся в Новосибирск в ночь с 10 на 11 августа.
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