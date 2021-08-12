Новосибирцы, застрявшие в Чаде, вернулись домой. Их не отпускали 54 дня

19 мая группа туристов прибыла в столицу Камеруна Яунде. Они планировали двинуться в Республику Чад и путешествовать там на внедорожниках с российскими номерами. 15 июня в городе Файя-Ларжо их задержали военные и забрали их документы и технику. Туристов на самолете увезли в отель La Residence в Нджамене, а их автомобили оставили.

Неделю спустя посольство Чада принесло официальные извинения российской стороне. 25 июня большая часть задержанных вместе с Виталием Полищуком сумела вернуться домой. Еще четыре путешественника, в числе которых был Алексей Камерзанов, решила остаться — им нужно было забрать свои машины.

Как развивались события после

— 25 июня нам вернули паспорта, всю съемочную технику, телефоны. Оставалось лишь вернуть машины. Хотя местные говорили нам: «Да вы езжайте домой, потом приедете, заберете». Но мы понимали, что если приедем через полгода, например, то не найдем этих людей, не найдем эти машины, потому что Чад — это такая страна, где губернаторы и министры меняются по три раза в год. Мы сказали, что не уедем, пока не заберем машины. Попросили чадскую сторону решить этот вопрос. Через МИД написали им кучу писем, мол, ребята, есть куча вариантов. Первый: мы едем туда, забираем машины, перегоняем их обратно, а если нужен конвой — вы нам даете конвой. Второй: как-то транспортируйте их на грузовике либо, как вы изначально предлагали, на самолете, — рассказал Алексей Камерзанов.