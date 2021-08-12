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Новосибирцы, застрявшие в Чаде, вернулись домой. Их не отпускали 54 дня

Основная группа туристов улетела 21 июня, но четверым оставшимся еще нужно было вернуть свои машины

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Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов рассказал, почему возвращение домой заняло так много времени

Новосибирский путешественник Алексей Камерзанов рассказал, почему возвращение домой заняло так много времени

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Путешественники из экспедиции «Мир Наш», которую задержали в Чаде еще 15 июня, наконец-то вернулись на родину. Среди них были двое известных новосибирцев — создатель новосибирского паблика «АСТ-54» Виталий Полищук и путешественник Алексей Камерзанов. Большая часть задержанных сумела вернуться домой еще в конце июня, а еще четверо — только в ночь с 10 на 11 августа. Корреспондент НГС связалась с Алексеем Камерзановым и выяснила, почему возвращение домой заняло так много времени.

Краткая предыстория

19 мая группа туристов прибыла в столицу Камеруна Яунде. Они планировали двинуться в Республику Чад и путешествовать там на внедорожниках с российскими номерами. 15 июня в городе Файя-Ларжо их задержали военные и забрали их документы и технику. Туристов на самолете увезли в отель La Residence в Нджамене, а их автомобили оставили.

Неделю спустя посольство Чада принесло официальные извинения российской стороне. 25 июня большая часть задержанных вместе с Виталием Полищуком сумела вернуться домой. Еще четыре путешественника, в числе которых был Алексей Камерзанов, решила остаться — им нужно было забрать свои машины.

Как развивались события после

— 25 июня нам вернули паспорта, всю съемочную технику, телефоны. Оставалось лишь вернуть машины. Хотя местные говорили нам: «Да вы езжайте домой, потом приедете, заберете». Но мы понимали, что если приедем через полгода, например, то не найдем этих людей, не найдем эти машины, потому что Чад — это такая страна, где губернаторы и министры меняются по три раза в год. Мы сказали, что не уедем, пока не заберем машины. Попросили чадскую сторону решить этот вопрос. Через МИД написали им кучу писем, мол, ребята, есть куча вариантов. Первый: мы едем туда, забираем машины, перегоняем их обратно, а если нужен конвой — вы нам даете конвой. Второй: как-то транспортируйте их на грузовике либо, как вы изначально предлагали, на самолете, — рассказал Алексей Камерзанов.

Однако дальше никаких ответов от правительства Чада не последовало. В общей сложности российский МИД в Чаде отправил в чадское правительство около пяти обращений — официально ответы на них должны были поступить в течение трех дней. Но время шло, а ответов не было.

Спустя время туристам пообещали, что их увезут в Файя-Ларжо военным бортом. Но вновь ничего не произошло.

— Мы даже обросли своими осведомителями. Нам сказали, что моя машина уже находится в Нджамене. Мы провели небольшое расследование и выяснили, что это правда — ее перегнали по земле, ничего нам об этом не сказали. Остальные машины перегнать не смогли, так как их нужно было ремонтировать, — пояснил Алексей.

Автомобиль, по словам Алексея, ему вручали официально — в МИДе Чада в присутствии российского консула. Спустя неделю консул сообщил туристам, что можно ехать на военную базу, чтобы лететь за машинами. Но военный самолет оказался сломанным.

Чудо случилось, когда его уже почти не ждали: на день рождения Алексея

Чудо случилось, когда его уже почти не ждали: на день рождения Алексея

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В самолете были два чадских пилота

В самолете были два чадских пилота

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— Наконец, 31 числа, вечером, как раз когда у меня был день рождения, пришел наш консул и сказал: «Алексей, вот тебе подарок — завтра в 6 утра вы летите». Это была уже третья попытка уехать. И действительно утром мы сели в легкомоторный военный самолет, — рассказал Алексей. — Мы прилетели в Файя-Ларжо, где, конечно, выяснилось, что машины нуждаются в серьезных запчастях. Но у нас уже были знакомые в Нджамене, которые всё это организовали и «перекинули» нам. Через несколько дней мы починились и отправились по обратному маршруту.

Починить автомобили помогли новые знакомства

Починить автомобили помогли новые знакомства

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«В Африке мы провели 83 дня вместо запланированных 35»


Ирония ситуации, по словам Алексея, заключалась в том, что с путешественниками в этой поездке оказались четверо военных, но ни один из них не знал дорогу. Местная дорога, в свою очередь, понятие условное, смеется Алексей.

В дороге путешественников поджидала опасность

В дороге путешественников поджидала опасность

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— По разным навигациям мы вычисляли путь. В конце концов попали в самый сложный участок — ночью там начался тропический ливень, шторм. Наступила абсолютная темнота, дорогу было не видно. Это было очень тяжело, мы боялись, что попадем в какой-нибудь сель и потонем. В темноте мы пробирались через эти реки и озера. В итоге 5 или 6 августа мы добрались до Нджамены, грязные, но довольные. Починили машины и 9 числа вылетели обратно. Получилось, что в Африке мы провели 83 дня вместо запланированных 35, — подытожил Алексей Камерзанов.

Так выглядели машины после долгого и опасного приключения

Так выглядели машины после долгого и опасного приключения

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«Суммы получились астрономические»

По словам Алексея, путешественники не оплачивали время пребывания в гостинице:

— Мы не платили за гостиницу. Мы жили за счет Министерства безопасности — суммы получились астрономические. Мы-то всячески упрашивали их отпустить нас быстрее, но нам пришлось заплатить за военный конвой. Это суммы буквально в несколько сотен долларов. И, естественно, мы сами покупали себе билеты домой.

Причины задержания

В официальной версии задержания туристов ссылались на то, что зона от Файя-Ларжо до Нджамены является красной зоной, рассказал НГС Алексей. То есть на этой территории путешественникам было запрещено проезжать без военного сопровождения. Якобы таким образом их хотели оградить от опасности.

— Звучит это, конечно, глупо. Зачем нужно было тогда изымать все наши вещи, перевозить в Нджамену и держать так долго там? Мы подозреваем, что просто совокупность случайных факторов. Из-за внутреннего ведомственного несогласования возникла такая история — мы приехали туда, а нас там вообще не ждали. К тому же, мы были единственными туристами в Чаде в этот момент. И третье, что сломало им стандартный протокол действия: мы приехали на своих машинах, чего практически никто и никогда здесь не делал, — пояснил Алексей Камерзанов.

В общей сложности в чадском плену туристы пробыли 54 дня, если не брать в расчет начало путешествия по Африке. Алексей Камерзанов вернулся в Новосибирск в ночь с 10 на 11 августа.

Сибирячка Елена Дутова вместе со своими друзьями оказалась в непростой ситуации — 8 августа во время сплава по реке Берди у них украли лодку. Ждать помощи им пришлось два дня.

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Африкапутешественникизадержали туристовЧад
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