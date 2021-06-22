22 июня вторник
СЕЙЧАС +13°С
Пробки 7/10
usd 73.20
eur 86.89
Тема дняКогда закончится третья волна?

Все новости

Все новости

В Чаде освободили задержанных новосибирцев — среди них создатель паблика «АСТ-54» и путешественник

Туристы 7 дней были закрыты в отеле

790
10Обсудить

Поделиться

Задержанные туристы встретились сегодня с послом

Задержанные туристы встретились сегодня с послом

Поделиться

В Чаде освободили задержанных новосибирцев

В Чаде решили освободить создателя новосибирского паблика «АСТ-54» Виталия Полищука и путешественника Алексея Камерзанова. Информация о том, что их задержали и держат в местном отеле, появилась накануне. Сегодня путешественники встретились с послом.

— Посол сообщил, что МИД Чада принес официальные извинения в связи с этим инцидентом. Но пока ничего не поменялось, мы сидим тут — в практически лучшем отеле Чада, — сообщил корреспонденту НГС Алексей Камерзанов. При этом причина задержания туристов до сих пор не указывается.

Туристы задержаны уже <nobr class="_">7 дней</nobr>. По словам Алексея, большая половина команды должна была улететь <nobr class="_">21 июня</nobr>

Туристы задержаны уже 7 дней. По словам Алексея, большая половина команды должна была улететь 21 июня

Поделиться

Они живут в одном из лучших отелей страны

Они живут в одном из лучших отелей страны

Поделиться

Ранее группу россиян, в числе которых были новосибирцы Виталий Полищук и Алексей Камерзанов, задержали в Республике Чад. По сообщениям группы «АСТ-54», туристы пересекли границу с Чадом 25 мая, после добрались до города Нджамена, где к ним присоединились еще пять человек, включая путешественницу из Литвы. 28 мая туристы выехали из Нджамены для трехнедельной поездки по территории Чада. В группе отмечается, что их маршрут был заранее согласован с Министерством внутренних дел Чада. Участники экспедиции должны были направиться на север страны, в сторону плато Эннеди и границы с Ливией.

Пройдя около 80% маршрута, при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести, группа остановилась в Файя-Ларжо. А 15 июня туристов разбудили люди в форме и с оружием.

Туристов досмотрели в отделении полиции, конфисковали телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, а также компасы. Кроме того, были изъяты часть вещей и документы. После этого участники экспедиции были направлены в место, которое солдаты назвали «особняком главы провинции», а оттуда их отправили на самолете в Нджамену. Сейчас, по сообщениям группы «АСТ-54», все участники экспедиции находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena.

В 2019 году новосибирский путешественник Алексей Камерзанов посетил новые точки во время своей африканской поездки. После путешествия у сибиряка осталась масса впечатлений — он рассказал об опасностях, встреченных на пути, Эболу и угрозы.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

задержали туристовАСТ-54
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...