В Чаде освободили задержанных новосибирцев — среди них создатель паблика «АСТ-54» и путешественник

В Чаде решили освободить создателя новосибирского паблика « АСТ-54 » Виталия Полищука и путешественника Алексея Камерзанова. Информация о том, что их задержали и держат в местном отеле, появилась накануне. Сегодня путешественники встретились с послом.

— Посол сообщил, что МИД Чада принес официальные извинения в связи с этим инцидентом. Но пока ничего не поменялось, мы сидим тут — в практически лучшем отеле Чада, — сообщил корреспонденту НГС Алексей Камерзанов. При этом причина задержания туристов до сих пор не указывается.