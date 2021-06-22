В Чаде освободили задержанных новосибирцев — среди них создатель паблика «АСТ-54» и путешественник

В Чаде освободили задержанных новосибирцев
В Чаде решили освободить создателя новосибирского паблика «
— Посол сообщил, что МИД Чада принес официальные извинения в связи с этим инцидентом. Но пока ничего не поменялось, мы сидим тут — в практически лучшем отеле Чада, — сообщил корреспонденту НГС Алексей Камерзанов. При этом причина задержания туристов до сих пор не указывается.
Ранее группу россиян, в числе которых были новосибирцы Виталий Полищук и Алексей Камерзанов, задержали в Республике Чад. По сообщениям группы «
Пройдя около 80% маршрута, при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести, группа остановилась в Файя-Ларжо. А
Туристов досмотрели в отделении полиции, конфисковали телефоны, ноутбуки, камеры, навигационное оборудование, а также компасы. Кроме того, были изъяты часть вещей и документы. После этого участники экспедиции были направлены в место, которое солдаты назвали «особняком главы провинции», а оттуда их отправили на самолете в Нджамену. Сейчас, по сообщениям группы «
В 2019 году новосибирский путешественник Алексей Камерзанов посетил новые точки во время своей африканской поездки. После путешествия у сибиряка осталась масса впечатлений — он рассказал об опасностях, встреченных на пути, Эболу и угрозы.