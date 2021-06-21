Создатель паблика «АСТ-54» и новосибирский путешественник заявили, что их задержали в Чаде

Создатель новосибирского паблика «АСТ-54» Виталий Полищук и путешественник Алексей Камерзанов заявили, что их задержали в африканском Чаде в составе группы туристов. Причины задержания туристам не называют. Об этом сообщили в самом паблике «АСТ-54».
По информации группы в соцсети «ВКонтакте», 19 мая путешественники из России, включая Виталия Полищука и Алексея Камерзанова, прибыли в столицу Камеруна Яунде. Там туристы пересели на внедорожники Toyota Hilux на российских номерах для продолжения экспедиции «Мир Наш». 25 мая группа пересекла границу с Чадом, добрались до его столицы, а 28 мая выдвинулись оттуда, чтобы совершить трехнедельную поездку по территории Чада.
— Преодолев примерно 80% всего маршрута, при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести команда остановилась в городе Файа-Ларжо (Faye-Largeau) на ночевку. К этому моменту они уже две недели передвигались по стране и ночевали в палатках. В 05:30 во вторник, 15 июня, их разбудили люди в военной и полицейской формах с автоматическим оружием и резиновыми дубинками, в настойчивой форме предложили собрать вещи и проследовать с ними в полицейский участок, — сообщили в группе «АСТ-54».
В отделе полиции вещи путешественников досмотрели и конфисковали все средства связи, камеры, навигационное оборудование, в том числе компасы и различные туристические вещи.
— После этого они в сопровождении двух военных автомобилей колонной проехали на своих внедорожниках в место, которое военные назвали особняком главы провинции. Сопровождающие оставили их там примерно на два часа. По возвращении силовики сообщили путешественникам, что их автомобили остаются здесь в Файя-Ларжо, а они на самолете отправятся в Нджамену, — добавили в группе.
У силовиков было одно объяснение, рассказал Алексей Камерзанов:
— Единственное, что мы смогли услышать — то, что зона от Файя-Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда это не проясняло изъятие наших документов и техники.
Основные вещи путешественники оставили в машинах, а с собой взяли лишь сумки, которые смогли унести. Затем на место подъехали два бортовых Land Cruiser 70, в один из которых были погружены сумки, а в кузове второго разместили людей, сообщили в паблике.
Туристов отправили на военный аэродром, где их ожидал военный самолет ВВС Чада Alenia C-27J Spartan:
— Все без досмотра и иных мер авиабезопасности зашли на борт с сумками. Непосредственно перед посадкой уже на взлетной полосе военные потребовали передать ключи от авто, сказав, что доставят машины туристов другим бортом. Сам полет до Нджамены продолжался чуть менее двух часов. Аналогичный путь на машинах у путешественников занял бы около четырех дней (тысяча километров по пустыням и бездорожью). По прилете задержанных встретило военное руководство.
Сейчас, по сообщениям группы «АСТ-54», все участники экспедиции находятся в гостинице La Residence Hotel N'Djamena. Туда их доставили еще во вторник вечером без документов и техники.
— Вопреки нашим ожиданиям вместо допроса и заключения, нас отвезли в отель. Причем за счет Министерства безопасности. На следующий день утром мы сразу проинформировали российское и французское посольства (у нас в группе гражданка ЕС). Пока уже
Сейчас задержанные держат связь через телефоны, которые не были изъяты при обыске — они лежали глубоко в сумках, их не заметили.
— У российского консульства возникли сложности с получением информации о текущем статусе туристов. По истечении трех суток, когда чадская сторона должна была, следуя протоколу, либо предъявить обвинения, либо отпустить туристов — ничего не произошло, — говорится в посте «АСТ-54».
Представители паблика в Новосибирске узнали о ситуации буквально пару дней назад.
— Они выходят на связь, когда у них получается, кидают какую-то информацию. Выходят крайне редко. Насчет их состояния мы не общались, но я полагаю, что с ними всё нормально. Хотелось бы в это верить как минимум. Но я думаю, что так и есть, — рассказали корреспонденту НГС в администрации паблика «АСТ-54».
Также там добавили, что пока не знают, на каком этапе находится решение этой проблемы — информации о причинах происшествия нет даже от консульства.
В 2019 году новосибирский путешественник Алексей Камерзанов посетил новые точки во время своей африканской поездки. После путешествия у сибиряка осталась масса впечатлений — он рассказал об опасностях, встреченных на пути, Эболу и угрозы.