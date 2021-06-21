Создатель паблика «АСТ-54» и новосибирский путешественник заявили, что их задержали в Чаде

У силовиков было одно объяснение, рассказал Алексей Камерзанов:

— Единственное, что мы смогли услышать — то, что зона от Файя-Ларжо до Нджамены опасна и это есть причина нашей срочной эвакуации. Правда это не проясняло изъятие наших документов и техники.

Основные вещи путешественники оставили в машинах, а с собой взяли лишь сумки, которые смогли унести. Затем на место подъехали два бортовых Land Cruiser 70, в один из которых были погружены сумки, а в кузове второго разместили людей, сообщили в паблике.

Туристов отправили на военный аэродром, где их ожидал военный самолет ВВС Чада Alenia C-27J Spartan:

— Все без досмотра и иных мер авиабезопасности зашли на борт с сумками. Непосредственно перед посадкой уже на взлетной полосе военные потребовали передать ключи от авто, сказав, что доставят машины туристов другим бортом. Сам полет до Нджамены продолжался чуть менее двух часов. Аналогичный путь на машинах у путешественников занял бы около четырех дней (тысяча километров по пустыням и бездорожью). По прилете задержанных встретило военное руководство.