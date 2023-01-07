Бедные живут чуть ли не в коробках, а рядом стоят шикарные виллы — колонка россиянки о поездке на Шри-Ланку

Шри-Ланка славится уникальным животным миром, многие представители которого находятся на грани исчезновения. Здесь встречаются несколько десятков видов бабочек, которых можно увидеть только на Шри-Ланке, эндемичные виды амфибий и рептилий, шри-ланкийский леопард и шри-ланкийский слон.

Как добирались?