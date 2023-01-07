Бедные живут чуть ли не в коробках, а рядом стоят шикарные виллы — колонка россиянки о поездке на Шри-Ланку

Сейчас у жителей России немного вариантов стран, куда можно рвануть за границу в отпуск. Но жаркие места для отдыха даже в это время всё-таки есть. Ведущая праздников, актриса и продюсер Светлана Печёрина из Тюмени этой осенью побывала на Шри-Ланке. Это островное государство, расположенное у юго-восточного побережья Индии. Какие впечатления девушка получила от путешествия, что интересного увидела за неделю, не опасно ли туда лететь после недавней революции и сколько денег ушло на отдых, она рассказала нашим коллегам из 72.RU. Далее — от первого лица.
«Мы хотели что-то неизведанное и совершенно новое для нас»
Мы с подругой были там с 8 по 18 ноября. Почему выбрали именно это место для отдыха? Мы изучили рынок путешествий и взвесили все за и против. Добавлю, что выбор сейчас небольшой. В большинстве мест, которые мне предложили в туристическом агентстве, была либо я, либо моя подруга. И мы хотели что-то неизведанное и совершенно новое для нас. Почему же Шри-Ланка? На этом острове можно покорить и волны, и горы. Можно погреться на солнышке, можно спуститься с тарзанки, вдоволь накупаться, посмотреть на диких животных не в клетках, а на воле, в своем мире.
Шри-Ланка славится уникальным животным миром, многие представители которого находятся на грани исчезновения. Здесь встречаются несколько десятков видов бабочек, которых можно увидеть только на Шри-Ланке, эндемичные виды амфибий и рептилий, шри-ланкийский леопард и шри-ланкийский слон.
Как добирались?
Дорога была долгой. Сначала из Тюмени до Москвы летели 3 часа, потом до Шри-Ланки
Поразил контраст нетуристической Шри-Ланки. Очень бедные люди живут чуть ли не в картонных коробках либо в шалашах. А рядом стоят большие виллы, на дороге — премиальные автомобили.
Знаете, очень впечатлили люди. У них большая душа. Очень улыбчивые, добрые и всегда готовы прийти на помощь. Проезжая на байке нам навстречу, местные всегда махали руками и улыбались, дети радовались и даже старались подставить ладошку и прикоснуться к нам. Все желают хорошего отдыха и всегда улыбаются.
Про экскурсии и поездки
Я очень люблю необычные масштабные сооружения или красивые дворцы и замки. Поэтому на Шри-Ланке моим «пунктиком» был Девятиарочный мост Демодара, или, как он правильно называется, Demodara Nine Arch Bridge. Мост построен на болотистой местности. Начало строительства совпало с началом Первой мировой войны, поэтому всё железо уходило на военные нужды. Дефицит металла сделал мост уникальным сооружением. За исключением рельс, в нем нет никаких металлических конструкций, он полностью построен из камней и цементного раствора, никакой арматуры.
Мост впечатляет масштабностью. Выполнен он в виде арок, всего их девять — отсюда и название. До моста мы добирались на поезде. Это тоже очень атмосферно, виды открываются восхитительные. Ну, если вы смелые, как я, можно сделать красивые фото или видео с поезда.
Также из экскурсий советую сафари — посмотреть, как животные живут в своем мире. Остров славится уникальным животным миром, многие представители которого находятся на грани исчезновения. А еще прокатитесь на яхте по Индийскому океану и посетите буддийские храмы. И водопады!
Также на Шри-Ланке можно заняться дайвингом, посмотреть на китов и дельфинов, подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом, сплавиться по реке Келания Ганга, погулять по джунглям и многое другое.
Как протесты на Шри-Ланке повлияли на туризм?
Жители островного государства в этом году пережили революцию. После протестов сменился президент. Одной из причин бунта стало то, что сельскохозяйственное производство в стране подорожало при резком снижении урожайности. Другим фактором стало то, что снизился иностранный туризм в период пандемии COVID-19, люди столкнулись с нехваткой денег.
После случившегося в государстве сейчас безопасно и для местных, и для приезжих. Люди с острова не обсуждают с туристами прошедшие протесты и их результаты. На нас, приезжающих на отдых, эта ситуация никак не влияет, и нас это не касается. Туризм тут процветает.
Недорогая жизнь на острове
Жизнь здесь, по нашим доходам, очень недорогая. Еда вкусная и за приемлемые деньги. Массаж стоит на наши деньги от 300 до 1000 рублей с копейками. Экскурсии — от
Жили в отеле, но с легкостью могли бы снять и виллу
Жили мы в пятизвездочном отеле. В следующий раз я просто сниму виллу на берегу океана и буду питаться в местных ресторанах. Это и дешевле, и разнообразнее. Но в первый приезд почему-то мы этого побоялись, если честно.
Добавлю, что отдыхающих русских очень много, а вот именно жителей — наших соотечественников — мало. К русским относятся великолепно. Нас тут очень любят и уважают.
Советы
Что могу посоветовать тем, кто планирует путешествие сюда? Смело снимайте виллу. Живите самостоятельно, не обременяйте себя отелем. Обязательно поднимитесь на пик Адама. Боже, как там прекрасно, получаешь реально просветление. Это уникальное место, признанное священным четырьмя религиями.
Местные жители почитают это место, полагая, что здесь оставил отпечаток ноги Будда. Мусульмане почитают гору, считая, что именно сюда попал Адам после изгнания из Эдема. Христиане поклоняются на вершине следу одного из учеников Иисуса Христа, а индуисты видят в небольшом плато след Шивы.
Скажу сразу, это нелегко, но это стоило того. Когда я ступила на вершину, то поток чистой энергии обволакивал меня. Моя душа парила в небесах, широко расправив крылья, полетела над кронами деревьев, над горными водопадами.
Адамов пик — гора на острове Шри-Ланка. В переводе с сингальского означает «гора бабочек».
А еще обязательно съездите на сафари и прогулку на яхте. Ну и, конечно же, попробуйте серфинг. Индийский океан считается более или менее спокойным по сравнению с другими. А еще на Шри-Ланке обучение и аренда инвентаря стоит дешево, особенно если сравнивать с Индонезией или тем более с Австралией. Поэтому сюда и приезжают любители океанской волны со всего мира.
Не советую новичкам учиться самостоятельно: можно запросто получить серьезную травму, ведь с океаном не шутят. Минимум
Есть несколько пляжей, где можно попробовать поймать свою волну. Лучшие места для серфинга на Шри-Ланке — это Велигама, Хиккадува, Унаватуна, а также Аругам-Бей. Здесь вы найдете наиболее развитую инфраструктуру для серфинга (инструкторы по серфингу, школы серфинга, серф-кемпы и прокат серфбордов). Для новичков лучше всего подойдет серфинг в Велигаме или Девате, поскольку здесь есть отличные песчаные пляжи без подводных камней.
Сколько денег ушло на путешествие
В итоге путевка на двоих нам обошлась в 170 тысяч рублей. Плюс перелет до Москвы туда и обратно — около 25 тысяч рублей на двоих. На экскурсии, серфинг, массажи и подарки мы потратили в районе 50 тысяч рублей.
Захотелось переехать на Шри-Ланку
Я всем сердцем полюбила Шри-Ланку. Честно: есть желание теперь туда переехать жить. И я серьезно об этом подумываю. Так что, возможно, скоро я буду вести свой блог с острова, а вас буду ждать на выездные регистрации на горах Шри-Ланки или на берегу Индийского океана. Это можно сделать атмосферно, и, поверьте мне, такую выездную регистрацию вы запомните на всю жизнь.
Также про отдых или переезд за границу
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