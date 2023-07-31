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СрочноВ Новосибирске пропал 62-летний мужчина
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В Новосибирске пропал 62-летний мужчина — его ищут больше двух недель

Местонахождение мужчины неизвестно с 14 июля

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Заявка о пропаже мужчины поступила на горячую линию поискового отряда

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В Новосибирске пропал 62-летний Сергей Заварницын. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», мужчина исчез более двух недель назад.

Мужчина пропал в Ленинском районе Новосибирска. По информации волонтеров, местонахождение сибиряка неизвестно с 14 июля.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Вышел из дома в неизвестном направлении. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, —сообщила НГС руководитель пресс-службы поискового отряда Ольга Бобкова.

Приметы пропавшего: рост — 170 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы седые. Сергей Заварницын был одет в темно-синий рабочий жакет, темно-синие штаны и темную футболку. Сибиряк носит усы и бороду.

В конце июля стало известно, что в Искитиме Новосибирской области пропала 12-летняя девочка. Школьница не вернулась с прогулки 27 июля.

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