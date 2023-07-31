В Ростовской области на дом упал беспилотник

Под Таганрогом в хуторе Дарагановка упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
— В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.
На месте работает Минобороны, устанавливается принадлежность беспилотника.
Наши коллеги из 161.RU сообщают, что дом, куда упал БПЛА, загорелся, огонь перешел на соседний.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Таганрога произошел взрыв. В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой.
Мы рассказывали о случившемся в онлайн-трансляции на 161.RU.