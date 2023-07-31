freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 90.98
eur 99.96
Тема дняНовосибирцы заметили в метро Человека-паука
Все новости
Все новости

В Ростовской области на дом упал беспилотник

На место приехала скорая

240
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Предполагаемое место ЧП

Видео: ENews112 / T.me

Под Таганрогом в хуторе Дарагановка упал беспилотник. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

— В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

На месте работает Минобороны, устанавливается принадлежность беспилотника.

Наши коллеги из 161.RU сообщают, что дом, куда упал БПЛА, загорелся, огонь перешел на соседний.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Таганрога произошел взрыв. В Минобороны назвали произошедшее террористической атакой.

Мы рассказывали о случившемся в онлайн-трансляции на 161.RU.

БеспилотникБПЛАПожарУпал беспилотникТаганрог
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter