«Осколок пролетел между мной и телевизором»: как Таганрог разгребает последствия ракетной атаки

Вагон вечерней электрички Ростов — Таганрог гудит: в Таганроге был взрыв, из-под завалов доставали людей, у многих повыбивало стекла в окнах. Пассажирка показывает группке сидящих рядом женщин последствия ракетного удара на экране смартфона — руины на заднем дворе художественного музея. Она пересказывает встревоженным слушательницам версию Минобороны о сбитой украинской ракете вперемешку с впечатлениями соседей — грохот было слышно даже на окраине города. С какими последствиями «нормально сработавшего ПВО» столкнулись таганрожцы, рассказывает корреспондент 161.RU Надежда Маницкая.
Без окон, без дверей, полна улица людей
Вокруг оцепленного Росгвардией участка улицы не выглядят оживленными, несмотря на то, что это центр города и пятница. Сотрудники пропускают только живущих в этом районе. Но со стороны Лермонтовского переулка виднеется небольшая группа людей. Стоят в домашнем.
— Мне пришлось показывать документы, что я собственник одной из квартир, я тут не живу. Но у меня тут девочка пострадала, — рассказывает Ольга.
Пострадавшей оказывается Ирина, она снимает квартиру у Ольги вместе со своим парнем. Девушку увезли на скорой с черепно-мозговой травмой. Ирина только окончила вуз, а сейчас преподает танцы. Во время взрыва ее парня дома не было, а сама она сидела на кухне, ужинала. Стол находился у окна.
— Как она выжила, я вообще не знаю, — говорит Ольга, показывая видео с последствиями. — Сейчас в больнице, но, слава богу, поверхностная травма. В сознании. Звонит мне, спрашивает, ставить ли ей прививку от столбняка. Когда всё это случилось, я сразу позвонила. Сначала Ира говорила, что все целы, но потом перезвонила и сказала, что всё-таки поедет на скорой. Видимо, она сразу не осознала от шока. Говорит: «Я думала там царапина, а меня рассекло».
В квартире Ольги ударной волной разбило балконную раму, мебель и кухонный гарнитур. Вынесло даже дверь — таганроженка не смогла попасть в ванную.
— Я только в ремонт 200 штук вложила, — расстроилась женщина. — Я сама живу тут недалеко. И у меня на восьмом этаже и то стекла в окнах повылетали.
Надежде из дома рядом повезло больше — у нее вылетели только стекла и попадали цветочные горшки.
— Ощущалось всё это очень страшно. Увидела вспышку, огонь. И от окна прям тепло пошло. У меня на той стороне квартала работает мама. Смотрю в окно — и вижу в той стороне взрыв. Испугалась, но созвонились, и всё обошлось. Попустило. У нас повреждений минимально, только чуть утечка газа не случилась, но вовремя всё предотвратили.
Толпа не расходится — люди не понимают, что им делать без света и отключенного газа. Дома рядом с местом взрыва остались отрезаны от коммуникаций. Обсуждения прерываются приездом местного депутата Ларисы Овсиенко.
— Что будет с восстановлением квартир, ремонт, скажите? — спрашивают из толпы.
— У нас введен режим ЧС на ваш участок, — говорит депутат. — Это дает возможность из резервного фонда губернатора Ростовской области без конкурсов выделять средства. То, что вам будут восстанавливать, это даже не обсуждается. По времени непонятно — должна проводиться экспертная работа. Вас никто не бросит. Не хотите идти домой? Давайте решим с размещением в ПВР.
— А как без света с едой быть?
— Кушать надо купить? Я взяла деньги, — предлагает депутат, показывая кошелек в руках.
Голодных в толпе не нашлось. Всем хотелось понять, долго ли они будут жить в квартире без окон, без дверей. Так как с этим оказалось туманно, толпа постепенно рассосалась. Когда на место пришел глава горадминистрации Андрей Фатеев, из реально живущих в оцепленном квартале не осталось никого.
— Мы сейчас должны определить тех, кому нужно ночевать в ПВР. Прежде чем оценить ущерб, нужно, чтобы Следственный комитет оценил действия, — объясняет сити-менеджер собственнице квартиры. — Сейчас в первую очередь обследуют основное место происшествия. Сейчас, одну секундочку, уточню…
Фатеев нырнул под ограждение, за ним ушли сопровождающие его другие сотрудники администрации. Уточнял он точно не секундочку, так что оставшиеся собственники начали волноваться.
— Это кто был? Фатеев? Я просто после Шило перестала следить, — говорит таганроженка, намекая на частые кадровые перестановки в Таганроге в последнее время.
Вместо Фатеева приехала таганроженка Евгения — привезла специальную пленку для тех, у кого не осталось стекол в окнах. У нее здесь нет ни квартиры, ни знакомых.
— Просто подумала, что кто-то сейчас здесь сидит вечером без возможности поехать за пленкой. Те же пенсионеры, — объясняет женщина.
Посмотреть, где нужно починить окна и двери — «это быстро», говорит Лариса Овсиенко. А чтобы выяснить, «как конструктивы себя чувствуют и возможно ли проживание граждан — это другое дело». На вопрос Ольги о компенсации пострадавшей девушке депутат предположила, что ее не будет.
— Я думаю, что нет. Компенсация предполагается, если кто-то виновен, а в данном случае виновен кто? Это же не Российская Федерация… Она же получает медицинское обслуживание. Если есть страховка жизни какая-то — да. У нас в бюджете такие вещи не предусмотрены.
Говоря это, депутат еще не знает, что утром губернатор пообещает выплаты пострадавшим. По последним данным, их окажется 16 человек. Среди них есть и тяжело раненный, который до сих пор находится в послеоперационной палате.
Газ и свет пообещали давать поэтапно.
Искусство под руинами
Сбитая ракета попала на задний двор художественного музея Таганрога. Под руинами теперь покоится стрит-арт местного художника Антона Тимченко. На стенах дворика он изобразил копии исторических открыток Таганрога XIX века.
В кулуарах арт-сообщества города рассказывают, что взрыв задел корпус с искусством
Известно также о выбитых стеклах и упавшем хрустале во дворце Алфераки, который отреставрировали всего год назад за 185,6 миллиона рублей. Он находится в том же квартале, что и пострадавший корпус музея, по диагонали от него.
В городе отменили культурный фестиваль «Таганрог пассажирский», который подразумевал большую ярмарку и вечеринку в Петровском квартале в эту субботу.
— Друзья, мы переносим всю публичную программу на неопределенный срок, чтобы не создавать большого скопления людей и не подвергать вас опасности, — написали организаторы в соцсетях.
На утро после взрыва в администрации Таганрога заявили, что отменяются вообще все мероприятия.
«Нас взорвали»
Магазин сети «Юта» находится в 200 метрах от эпицентра взрыва. Вокруг него сейчас всё усыпано крошкой стекла, внутри опрокинута витрина. Владелец Дмитрий Колтунов говорит, что пятница не задалась с самого утра — «полетела» база, парализовав работу 13 торговых объектов.
— Казалось, что ничего хуже простоя уже не будет… Но примерно в 16:00 мы поняли, что ошиблись. В это время в офисе, где я в тот момент находился, зашатались полы и прогремел взрыв. Сразу позвонил своим, проверил, что всё ок. И тут же прилетел звонок с Банковской площади — сотрудница в слезах заикаясь сообщила, что «нас взорвали». Сразу рванул туда.
Тогда площадь еще не успели оцепить, поэтому у Дмитрия был доступ в магазин. По его словам, все тротуары были усыпаны битым стеклом, осколками рам и москитными сетками. Люди выходили на улицу, многие были с окровавленными лицами, руками. Но тяжелых раненых он не видел.
— Успокоил своих сотрудников, — вспоминает предприниматель. — Не представляю, что они пережили, магазин находится метрах в двухстах от взрыва, чудом не пострадали. Все стекла вылетели, внутренняя обшивка окон так же отлетела. Обычно в этих местах снаружи и внутри клиенты пьют кофе, общаются, но благодаря тому, что всё произошло примерно в 16:00 [мимо главного трафика покупателей], никого у окон в этот момент не было, и никто не пострадал.
Вечером Дмитрия пустили на площадь. Он подключил к электричеству штаб-палатку служб, которую разместили рядом. Таганрожец рассказывает, что выделил всё, что им нужно было: термопот (мобильный нагреватель воды), микроволновку, еду и коробки для сбора остатков ракеты, которых много осталось на площади.
— Очень удобно получилось — пока они рядом, открытый магазин без окон и дверей мародерить точно никто не будет. Ну а ущерб можно будет прикинуть, только когда замерщик обсчитает все окна и двери.
Дмитрий сказал, что не будет ждать компенсацию от властей:
— Думаю, что музею досталось сильно больше. Если будут предлагать — отказываться не стану. Но сам не пойду.
У таганрожца Ивана Карпова было в самом разгаре рабочее совещание, когда стены офиса затряслись, а городские чаты запестрели сообщениями об упавшей штукатурке и выбитых стеклах в домах. Тогда еще было неизвестно, где и как «бахнуло». Иван двинулся в сторону облака дыма, замечая разбросанные осколки по улицам. Он остановился их сфотографировать, когда прохожий сказал: «Да что там, вот у женщины в следующем доме… Это да!» Пройдя чуть дальше, таганрожец увидел дыру в одном из окон. Рядом стоящая хозяйка этой квартиры объяснила, что там никто не пострадал:
— Осколок пролетел в квартиру ровно между мной и телевизором, который я смотрела.
У другого жителя города, Игоря, офис находится недалеко от места взрыва.
— Когда это всё это случилось, я подумал: всё, рабочий день закончен. Пошел домой. Тогда уже многие вышли посмотреть, что случилось. Везде уже росгвардейцы стояли. Один из них прикрикнул, чтобы люди не толпились рядом. И тут неожиданно какая-то бабка в домашнем халате начала орать на него. На эмоциях, в истерике. Он ей ничего не ответил, очень растерянный был.
Растерянность стала общей эмоцией таганрожцев в этот день. Жизнь рядом с бывшей границей их закалила, но когда прилетает в соседний дом — это не может не напугать.
— Если бы это произошло в первые месяцы начала СВО, мы бы сразу собрали чемоданы и уехали, — рассуждает Ксения, которая живет в соседнем районе от места взрыва. — А сейчас … Ну улетела с окна сетка москитная, и ладно.
Парочка улетевших москитных сеток и осколки на тротуарах до сих пор можно увидеть на центральных улицах. А вот осколки от сбитой ракеты к утру успели убрать. Квартал вокруг места взрыва всё еще оцеплен. К утру полицейские уже выучили жильцов, которых можно пропускать за ленту. Сейчас там работает Следственный комитет, оценивает ущерб.
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Собственница квартиры Ольга рассказала, что в восемь утра следователи и оценщики уже прошлись по квартирам. Ее квартиру оценили как самую пострадавшую. Теперь дело за «бумажками» — жильцов направили с документами в соцзащиту. Таганроженка не особо верит в лучший расклад с полной компенсацией и просто надеется, что «это будет не 15 тысяч рублей».