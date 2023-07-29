«Осколок пролетел между мной и телевизором»: как Таганрог разгребает последствия ракетной атаки

В квартире Ольги ударной волной разбило балконную раму, мебель и кухонный гарнитур. Вынесло даже дверь — таганроженка не смогла попасть в ванную.



— Я только в ремонт 200 штук вложила, — расстроилась женщина. — Я сама живу тут недалеко. И у меня на восьмом этаже и то стекла в окнах повылетали.



Надежде из дома рядом повезло больше — у нее вылетели только стекла и попадали цветочные горшки.



— Ощущалось всё это очень страшно. Увидела вспышку, огонь. И от окна прям тепло пошло. У меня на той стороне квартала работает мама. Смотрю в окно — и вижу в той стороне взрыв. Испугалась, но созвонились, и всё обошлось. Попустило. У нас повреждений минимально, только чуть утечка газа не случилась, но вовремя всё предотвратили.

