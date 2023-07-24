Три автомобиля столкнулись у ТРЦ «Аура» на Военной — из-за ДТП образовалась пробка

В Новосибирске 24 июля произошло ДТП вблизи торгово-развлекательного центра «Аура». Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на участке дороги столкнулись три автомобиля.
В сообщении указано, что на улице Военной произошло ДТП с участием автомобилей KIA Rio, Mitsubishi Lancer X и Toyota Corona Premio. После аварии на участке дороги образовалась пробка. Место ДТП попало на видео.
Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на улице Военной образовалась пробка на участке от улицы Орджоникидзе до пересечения с Ипподромской.
Вечером 23 июля под Новосибирском произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека.