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СрочноТри автомобиля столкнулись у ТРЦ «Аура»
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Три автомобиля столкнулись у ТРЦ «Аура» на Военной — из-за ДТП образовалась пробка

Место аварии попало на видео

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Инцидент произошел на улице Военной

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В Новосибирске 24 июля произошло ДТП вблизи торгово-развлекательного центра «Аура». Как сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на участке дороги столкнулись три автомобиля.

В сообщении указано, что на улице Военной произошло ДТП с участием автомобилей KIA Rio, Mitsubishi Lancer X и Toyota Corona Premio. После аварии на участке дороги образовалась пробка. Место ДТП попало на видео.

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На участке дороги образовалась пробка

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Затор наблюдается от улицы Орджоникидзе

Затор наблюдается от улицы Орджоникидзе

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Информация о ДТП также появилась на сайте 2ГИС. По данным сервиса, на улице Военной образовалась пробка на участке от улицы Орджоникидзе до пересечения с Ипподромской.

Вечером 23 июля под Новосибирском произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли три человека.

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