Новосибирец на вертолете приземлился у автозаправки на Алтае — как его за это наказали

Новосибирец получил штраф в 20 тысяч рублей за то, что на вертолете приземлился у автозаправки в селе Республики Алтай. Инцидент произошел еще 9 июня в селе Акташ Улаганского района.
— Установлено, что житель Новосибирска осуществил посадку и взлет воздушного судна Robinson R44 вблизи автозаправочной станции и линий электропередачи с грубым нарушением норм безопасности полетов, — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Пилота привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства. Ему выписали штраф в 20 тысяч рублей. Постановление в силу еще не вступило.
В конце апреля в Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку в Заельцовском районе. После происшествия возбуждено уголовное дело.