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Тема дняЧастный самолет жестко сел в Новосибирске
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«Взлетел и ушел в лес»: на борту самолета, который упал в Новосибирске, был один человек

Пилот выполнял тренировочный полет

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По факту происшествия проводится доследственная проверка

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Стали известны подробности падения частного легкомоторного самолета Cessna 172 вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Новосибирске. Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, на борту воздушного судна находился один человек.

Другой источник издания сообщил, что самолет совершил вылет с аэродрома «Городской аэропорт». В нем находился пилот, пассажиры отсутствовали.

— Самолет взлетел и ушел в лес, вылетел около 17:00. Это был частный самолет, тренировочный полет. Человек сам для себя летал, — сообщил источник НГС.

Узнать, кем является владелец воздушного судна, на момент публикации узнать не удалось.

Как сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России, по факту жесткой посадки самолета в Новосибирске проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). На место выехали следователи и криминалисты СК России.

Жесткая посадка самолета произошла примерно в 17:00 в Заельцовском районе Новосибирска. Техника получила повреждения планера, кабины и шасси.

В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира.

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