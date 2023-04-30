«Взлетел и ушел в лес»: на борту самолета, который упал в Новосибирске, был один человек

Стали известны подробности падения частного легкомоторного самолета Cessna 172 вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт» в Новосибирске. Как сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией, на борту воздушного судна находился один человек.
Другой источник издания сообщил, что самолет совершил вылет с аэродрома «Городской аэропорт». В нем находился пилот, пассажиры отсутствовали.
— Самолет взлетел и ушел в лес, вылетел около 17:00. Это был частный самолет, тренировочный полет. Человек сам для себя летал, — сообщил источник НГС.
Узнать, кем является владелец воздушного судна, на момент публикации узнать не удалось.
Как сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России, по факту жесткой посадки самолета в Новосибирске проводится доследственная проверка по
Жесткая посадка самолета произошла примерно в 17:00 в Заельцовском районе Новосибирска. Техника получила повреждения планера, кабины и шасси.
В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира.