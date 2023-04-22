Экстренную посадку в Толмачево совершил самолет рейса Иркутск — Москва: что случилось

В новосибирском аэропорту Толмачево 22 апреля экстренную посадку совершил самолет рейса Иркутск — Москва авиакомпании «Сибирь». Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира, об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
При выполнении полета по маршруту командир воздушного судна принял решение об уходе на запасной аэродром Новосибирск (Толмачево) по причине ухудшения состояния здоровья пассажира, — говорится в сообщении.
Как сообщили НГС в Толмачево, пассажиры и члены экипажа Airbus-321 не пострадали.
— Этот рейс действительно сегодня экстренно сел у нас. В настоящий момент воздушное судно уже находится в Москве, — сообщил оператор Толмачево.
В феврале самолет из Магнитогорска не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за проблем с крылом.