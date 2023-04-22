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Экстренную посадку в Толмачево совершил самолет рейса Иркутск — Москва: что случилось

Самолет успешно приземлился на запасной аэродром

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На момент публикации Airbus-321 уже приземлился в конечной точке маршрута

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В новосибирском аэропорту Толмачево 22 апреля экстренную посадку совершил самолет рейса Иркутск — Москва авиакомпании «Сибирь». Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира, об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

При выполнении полета по маршруту командир воздушного судна принял решение об уходе на запасной аэродром Новосибирск (Толмачево) по причине ухудшения состояния здоровья пассажира, — говорится в сообщении.

Как сообщили НГС в Толмачево, пассажиры и члены экипажа Airbus-321 не пострадали.

— Этот рейс действительно сегодня экстренно сел у нас. В настоящий момент воздушное судно уже находится в Москве, — сообщил оператор Толмачево.

В феврале самолет из Магнитогорска не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Толмачево в Новосибирске из-за проблем с крылом.

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