Частный самолет жестко сел возле городского аэропорта — кабина и шасси повреждены

Вечером 30 апреля легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 17:00 вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт». Воздушное судно получило повреждения.
По данным ведомства, жесткая посадка самолета произошла при выполнении частного самолета. Техника получила повреждения планера, кабины и шасси. Экипаж Cessna 172 не пострадал.
— Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, — сообщили в ведомстве. — Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.
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В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира.