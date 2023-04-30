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СрочноЧастный самолет жестко сел в Новосибирске
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Частный самолет жестко сел возле городского аэропорта — кабина и шасси повреждены

Инцидент произошел в 17:00

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Воздушное судно получило повреждения

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Вечером 30 апреля легкомоторный самолет Cessna 172 совершил жесткую посадку в Заельцовском районе Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 17:00 вблизи посадочной площадки «Городской аэропорт». Воздушное судно получило повреждения.

По данным ведомства, жесткая посадка самолета произошла при выполнении частного самолета. Техника получила повреждения планера, кабины и шасси. Экипаж Cessna 172 не пострадал.

Транспортная прокуратура организовала выезд на место происшествия

Транспортная прокуратура организовала выезд на место происшествия

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— Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, — сообщили в ведомстве. — Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия.

Если вам что-либо известно о происшествии, просим сообщить редакции НГС.

В конце апреля в новосибирском аэропорту Толмачево экстренную посадку совершил самолет. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия пассажира.

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СамолетПрокуратураЗаельцовский районCessna 172
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