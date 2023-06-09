Вертолет «завис» в нескольких метрах от автозаправки на Алтае — видео

Вертолет Robinson «завис» в воздухе над автозаправочной станцией в селе Республики Алтай. По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 9 июня в селе Акташ Улаганского района.
Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале RU_CHP. На кадрах видно, как взлетает вблизи АЗС, а затем низко пролетает над автодорогой.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, после происшествия специалисты ведомства организовали проверку.
— По предварительным данным, посадка и взлет вертолета осуществлены вне согласованных авиационными властями мест, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами, — указано в сообщении.
После инцидента Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала выездную проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
В конце апреля в Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку в Заельцовском районе. После происшествия возбуждено уголовное дело.