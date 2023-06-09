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Вертолет «завис» в нескольких метрах от автозаправки на Алтае — видео

После происшествия транспортная прокуратура начала проверку

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Инцидент произошел 9 июня в селе Акташ

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Вертолет Robinson «завис» в воздухе над автозаправочной станцией в селе Республики Алтай. По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 9 июня в селе Акташ Улаганского района.

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Вертолет взлетел вблизи автозаправки, а затем низко пролетел над автодорогой

Видео: телеграм-канал RU_CHP

Видео происшествия опубликовали в телеграм-канале RU_CHP. На кадрах видно, как взлетает вблизи АЗС, а затем низко пролетает над автодорогой.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, после происшествия специалисты ведомства организовали проверку.

— По предварительным данным, посадка и взлет вертолета осуществлены вне согласованных авиационными властями мест, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами, — указано в сообщении.


После инцидента Горно-Алтайская транспортная прокуратура организовала выездную проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

В конце апреля в Новосибирске частный самолет совершил жесткую посадку в Заельцовском районе. После происшествия возбуждено уголовное дело.

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ВертолетРеспублика АлтайТранспортная прокуратураЗаправка
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