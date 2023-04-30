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После падения самолета в Новосибирске возбуждено уголовное дело

В результате происшествия техника получила повреждения

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В ведомстве опубликовали видео с места происшествия

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В Новосибирске после жесткой посадки частного легкомоторного самолета возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России. В ведомстве опубликовали видео с места происшествия.

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Инцидент произошел на участке местности «Городской аэропорт»

Видео: Восточное межрегиональное СУТ СК России

По данным ведомства, инцидент произошел на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе города. В результате жесткой посадки техника получила повреждения планера, кабины и шасси, экипаж воздушного судна не пострадал.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба). На месте происшествия находятся следователи и криминалисты Следственного комитета России.

Как сообщили источники НГС, на борту самолета находился один человек. Воздушное судно совершило вылет с «Городского аэропорта».

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