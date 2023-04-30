После падения самолета в Новосибирске возбуждено уголовное дело

В Новосибирске после жесткой посадки частного легкомоторного самолета возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России. В ведомстве опубликовали видео с места происшествия.
По данным ведомства, инцидент произошел на участке местности «Городской аэропорт» в Заельцовском районе города. В результате жесткой посадки техника получила повреждения планера, кабины и шасси, экипаж воздушного судна не пострадал.
Уголовное дело возбуждено по
Как сообщили источники НГС, на борту самолета находился один человек. Воздушное судно совершило вылет с «Городского аэропорта».