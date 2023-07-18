«Пронесли к подножию горы»: спасатели эвакуировали пострадавшую от камнепада туристку на Алтае

В Республике Алтай туристка пострадала от камнепада при восхождении к ледникам на горе Ак-Тру. Женщину эвакуировали с горы с помощью носилок спасатели, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.
В сообщении указано, что туристическая группа, в которую вошли 19 человек, совершала восхождение к горным ледникам. В результате камнепада одной из туристок потребовалась помощь спасателей.
— Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда пронесли ее 2,5 километра к подножию горы. Здесь ждал вертолет. На нем пострадавшая госпитализирована в местную больницу, — указано в сообщении.
По информации ведомства, туристы перед выходом на маршрут зарегистрировалась в МЧС России, специалистам не потребовалось времени на поиск. Путешественники сообщили спасателям свою геолокацию.
Накануне стало известно, что в Бурятии спасатели приостановили поиски пропавшей туристки из Новосибирска «до выяснения новых обстоятельств». Сибирячку искали с 6 июля, но безрезультатно.