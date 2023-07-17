Бурятские спасатели приостановили поиски пропавшей туристки из Новосибирска «до выяснения новых обстоятельств». Елену Романову искали с 6 июля, но безрезультатно.
— Поиски действительно приостановлены. У спасателей был район поиска, который полностью отработан, но результатов нет. Сейчас нет информации о том, куда стоит двигаться дальше: маршрут группы и его окрестности пройдены, но девушка не найдена. Если появятся новые данные от местных жителей, других участников группы или полиции о возможном местонахождении туристки — тогда поиски возобновятся, — уточнили НГС в пресс-службе ГУ МЧС республики.
Напомним, группа из восьми туристов, в том числе из Новосибирска, сплавлялась по реке Снежной. 6 июля во время прохода одного из участков реки их катамараны опрокинулись. Два человека сразу выбрались на берег и сообщили о произошедшем спасателям. Еще пять человек отыскали 7 июля.
В поисках Елены Романовой спасатели обследовали 120 километров береговой линии, а также акваторию реки Снежной и озера Байкал.
Ранее НГС рассказал, что известно о новосибирских туристах и их неудачном сплаве.