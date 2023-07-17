— Поиски действительно приостановлены. У спасателей был район поиска, который полностью отработан, но результатов нет. Сейчас нет информации о том, куда стоит двигаться дальше: маршрут группы и его окрестности пройдены, но девушка не найдена. Если появятся новые данные от местных жителей, других участников группы или полиции о возможном местонахождении туристки — тогда поиски возобновятся, — уточнили НГС в пресс-службе ГУ МЧС республики.

