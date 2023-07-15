Быстрее, еще быстрее. Большегруз торопился обогнать поток и влетел в поворачивающую Honda — кому придется отвечать за последствия

Фура на дороге — сосед опасный: и габариты больше, и тормозной путь у тяжелого тягача с еще более тяжелым прицепом заметно длиннее. Совсем страшно становится, когда шофер за рулем такой махины еще и куда-то очень торопится. Легковое авто после таких столкновений не починить, самому бы остаться живому. Именно такая страшная авария произошла неделю назад в Ордынском районе Новосибирска: Honda CR-V робко выбиралась со второстепенной дороги, а в это время водитель Volvo с прицепом пошел на обгон. Момент аварии попал на видео — журналисты НГС изучили его вместе с автоюристом Марией Соловьевой и попытались понять, кого сочтут виноватым и почему именно эта авария вызвала столько споров у подписчиков автомобильных пабликов.
Это ДТП произошло в минувшую субботу в 11:20 утра. Движение на Ордынской трассе в это время более чем оживленное: в обычный поток вливаются спешащие на дачу новосибирцы. На кадрах, снятых регистратором, видно: кроссовер останавливается, чтобы повернуть налево, дисциплинированно включив поворотник. В этот момент шофер большегруза решает пойти на обгон — и цепляет легковую машину.
За рулем Volvo, по данным ГИБДД, был 46-летний мужчина. Столкновение было такой силы, что после удара фура проехала еще несколько десятков метров, толкая перед собой легковую машину.
В аварии пострадали два человека: 19-летняя девушка-водитель и ее 26-летняя пассажирка, которых с различными травмами доставили в Ордынскую районную больницу.
В опубликовавшем видео паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» развернулось не обсуждение, а настоящая битва мнений, кто стал виновником аварии.
— Один в зеркала не смотрит, второй на перекрестке обгоняет, — негодует подписчик сообщества Андрей А., намекая, что виноваты оба водителя.
— Да он и не обязан смотреть, поворотник включил и повернул, — возражает Виталий В. и тут же замечает: — А вот через сплошную обгонять нельзя!
Есть и защитники шофера большегруза: они уверены, что барышня за рулем Honda была невнимательна, но, похоже, путают обгон с опережением: мужчина так торопился, что пересек сплошную линию разметки.
По словам автоюриста Марии Соловьевой, нарушитель здесь только один, а какое он понесет наказание — зависит от тяжести травм, которые получили водитель и пассажирка Honda.
— Девушка поворачивает налево в установленном дорожной разметкой месте. При таком раскладе фура вообще могла у нее оказаться в слепой зоне, так что убедиться в безопасности маневра у нее возможности не было, — объясняет Мария Соловьева. — В ее действиях нарушений я не вижу.
Автоюрист не исключает и того, что водитель Volvo видел кроссовер, но не успел остановиться из-за тяжести автомобиля. Но это не отменяет его вины.
— Volvo, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, нарушил пункт 1.1 ПДД. Он начал маневр на прерывистой линии разметки и не перестроился в свою полосу движения до начала сплошной, — объясняет Мария Соловьева. — За это предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — вплоть до лишения права управления на срок до 6 месяцев.
При этом если водитель фуры обгоняет таким образом не впервые, права могут отобрать на целый год. А если травмы девушек из Honda эксперты сочтут тяжким вредом здоровью, ему светит и уголовная ответственность: до 2 лет колонии и запрет на управление автомобилем до трех лет.
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