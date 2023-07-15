Быстрее, еще быстрее. Большегруз торопился обогнать поток и влетел в поворачивающую Honda — кому придется отвечать за последствия

За рулем Volvo, по данным ГИБДД, был 46-летний мужчина. Столкновение было такой силы, что после удара фура проехала еще несколько десятков метров, толкая перед собой легковую машину.

В аварии пострадали два человека: 19-летняя девушка-водитель и ее 26-летняя пассажирка, которых с различными травмами доставили в Ордынскую районную больницу.

В опубликовавшем видео паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» развернулось не обсуждение, а настоящая битва мнений, кто стал виновником аварии.

— Один в зеркала не смотрит, второй на перекрестке обгоняет, — негодует подписчик сообщества Андрей А., намекая, что виноваты оба водителя.