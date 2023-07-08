Спиленное дерево насмерть задавило 40-летнюю женщину в Новосибирской области

В лесном массиве в Искитимском районе Новосибирской области погибла
— По предварительным данным, в лесном массиве около села Чупино местный житель при осуществлении лесозаготовительных работ спилил сухостойное дерево, которое верхней частью ствола при падении ударило находившуюся рядом супругу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, — сообщили в СК по Новосибирской области.
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного
Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как дерево упало на ребенка в Нарымском сквере. В момент падения мальчик проезжал мимо на велосипеде.