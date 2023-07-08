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Спиленное дерево насмерть задавило 40-летнюю женщину в Новосибирской области

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего

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От полученных травм сибирячка скончалась на месте

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В лесном массиве в Искитимском районе Новосибирской области погибла 40-летняя женщина — ее задавило спиленное дерево. Трагедия произошла вечером 7 июля.

— По предварительным данным, в лесном массиве около села Чупино местный житель при осуществлении лесозаготовительных работ спилил сухостойное дерево, которое верхней частью ствола при падении ударило находившуюся рядом супругу. Потерпевшая скончалась на месте происшествия, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как дерево упало на ребенка в Нарымском сквере. В момент падения мальчик проезжал мимо на велосипеде.

Упало дерево на женщинуСКНовосибирская область
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