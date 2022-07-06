Следователи возбудили дело после падения дерева на ребенка в Нарымском сквере

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как дерево 5 июля упало на ребенка в Нарымском сквере.



По предварительным данным, должностные лица вовремя не спилили аварийное дерево в сквере. В результате оно упало на 9-летнего ребенка, который проезжал мимо на велосипеде.

Следователи возбудили дело по признакам халатности, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и повлекло тяжкий вред здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ).