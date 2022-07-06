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Следователи возбудили дело после падения дерева на ребенка в Нарымском сквере

Должностных лиц подозревают в халатности

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Дерево было в аварийном состоянии, но его не спилили

Дерево было в аварийном состоянии, но его не спилили

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как дерево 5 июля упало на ребенка в Нарымском сквере.

По предварительным данным, должностные лица вовремя не спилили аварийное дерево в сквере. В результате оно упало на 9-летнего ребенка, который проезжал мимо на велосипеде.

Следователи возбудили дело по признакам халатности, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и повлекло тяжкий вред здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ).

— Следователем территориального следственного органа в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс первоначальных следственных действий, назначен ряд необходимых экспертиз, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

Расследование продолжается.

В конце июня в Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль. Это произошло во время сильного ветра.

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