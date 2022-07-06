Следователи возбудили дело после падения дерева на ребенка в Нарымском сквере
Должностных лиц подозревают в халатности
В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после того, как дерево 5 июля упало на ребенка в Нарымском сквере.
По предварительным данным, должностные лица вовремя не спилили аварийное дерево в сквере. В результате оно упало на
Следователи возбудили дело по признакам халатности, то есть ненадлежащего исполнения должностным лицом своих обязанностей, которое повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и повлекло тяжкий вред здоровью (часть 2 статьи 293 УК РФ).
— Следователем территориального следственного органа в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс первоначальных следственных действий, назначен ряд необходимых экспертиз, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.
Расследование продолжается.
В конце июня в Новосибирске дерево упало на припаркованный автомобиль. Это произошло во время сильного ветра.