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Пропавшие в Бурятии

Появилось видео с пустым катамараном на реке Снежной — там пропали новосибирские туристы

Инцидент произошел во время сплава по реке

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Автор ролика утверждает, что он снят на реке Снежной

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В Telegram-канале «Сводка 138» опубликовали видео с катамараном, который плывет по реке без пассажиров. В подписи указано, что кадры сделали на реке Снежной, где накануне во время сплава пропали 5 человек из Новосибирска.

На кадрах видно, что течение реки несет катамаран с вещами. Поблизости никого нет.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Сводка 138» / T.me

Накануне следователи начали проверку по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Очевидцы сняли пустой катамаран, идущий по реке Снежной.

Снежная — река на границе Бурятии и Иркутской области. О происшествии стало известно вечером 6 июля. Известно, что пропавшие приехали в регион из Новосибирской области. Республиканская прокуратура начала проверку.

Обновлено. Днем 7 июля стало известно, что среди туристов было только две девушки из Новосибирска.

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