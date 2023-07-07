Появилось видео с пустым катамараном на реке Снежной — там пропали новосибирские туристы

В Telegram-канале «Сводка 138» опубликовали видео с катамараном, который плывет по реке без пассажиров. В подписи указано, что кадры сделали на реке Снежной, где накануне во время сплава пропали 5 человек из Новосибирска.
На кадрах видно, что течение реки несет катамаран с вещами. Поблизости никого нет.
Накануне следователи начали проверку по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Очевидцы сняли пустой катамаран, идущий по реке Снежной.
Снежная — река на границе Бурятии и Иркутской области. О происшествии стало известно вечером 6 июля. Известно, что пропавшие приехали в регион из Новосибирской области. Республиканская прокуратура начала проверку.