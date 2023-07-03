В деле с заблокированной медклиникой «1+1» появился новый документ: владельца здания назвали должником

В заблокированную новосибирскую медклинику «1+1» принесли постановления судебных приставов, в которых собственник здания Станислав Беляев называется должником.
По данным «Контур.Фокуса», Станислав Беляев — индивидуальный предприниматель, преимущественно проживающий в США. Является собственником здания на улице Восход, 28, где с 2018 года находится клиника «1+1». Беляев с Хен Ен Хи (по 50%) владеют ООО «Айсклад-Нск» (образовано в октябре 2022 года) и является единственным учредителем ООО «Сансара». Финансовые показатели ООО «Сансара» на конец 2022 года: выручка — 3,3 миллиона рублей, чистый убыток — 591 тысяча рублей. В ноябре 2018 года НГС рассказывал, что Беляев был замечен в скандале со зданием детсада в центре города: тогда группа вооруженных людей зашла в детский сад и потребовала освободить помещения.
Новые постановления ФССП вместе с исполнительным листом об аресте здания в пользу клиники «1+1» принес 3 июля судебный пристав из ОСП по Октябрьскому району. Копия документов в распоряжении НГС имеется.
— Пристав пришел, передал документы и ушел. Но сотрудники спецназа ФССП, которые внутри больницы, говорят, что им как сказали делать, они и делают. Они планируют и дальше выгонять всех и начинать описывать имущество третьих лиц. Там, например, есть аптека, которая вообще к этому не имеет отношение. И нам до сих пор не дали ни один документ, где было бы написано, что у приставов действительно возбуждено дело, где говорится о принудительном выселении, — рассказала директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко.
Тищенко подчеркнула, что экономические споры надо решать в судах, которые еще не закончились, а не втягивать в этот конфликт пациентов.
— Сейчас часть сотрудников и пациентов намерена идти в суды с жалобами. Но это, конечно, долгая история. А приставы сказали, что их это не пугает, — вздохнула директор клиники и добавила, что они готовят заявление в прокуратуру.
О ситуации в клинике «1+1» НГС рассказывал 29 июня с утра, когда туда пришел спецназ ФССП и заблокировал работу учреждения. Днем в клинике появилась полиция и были замечены неизвестные мужчины в спортивной одежде. Позднее в ГУ ФССП РФ по Новосибирской области пояснили, почему их сотрудники заблокировали клинику, а директор клиники объяснила, почему судебные приставы ошибаются, настаивая на выселении. В понедельник, 3 июля, одному из врачей, которого силовики не пустили в клинику, стало плохо прямо возле здания. В здание медцентра занести ее не разрешили, пришлось вызывать скорую помощь. А позднее НГС рассказал, как представители ФССП угрожали физической силой пациентам стационара клиники, требуя от них покинуть палаты.