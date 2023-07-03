В деле с заблокированной медклиникой «1+1» появился новый документ: владельца здания назвали должником

Новые постановления ФССП вместе с исполнительным листом об аресте здания в пользу клиники «1+1» принес 3 июля судебный пристав из ОСП по Октябрьскому району. Копия документов в распоряжении НГС имеется.



— Пристав пришел, передал документы и ушел. Но сотрудники спецназа ФССП, которые внутри больницы, говорят, что им как сказали делать, они и делают. Они планируют и дальше выгонять всех и начинать описывать имущество третьих лиц. Там, например, есть аптека, которая вообще к этому не имеет отношение. И нам до сих пор не дали ни один документ, где было бы написано, что у приставов действительно возбуждено дело, где говорится о принудительном выселении, — рассказала директор клиники «1+1» Татьяна Тищенко.

