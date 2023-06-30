В подъезде дома на Одоевского нашли окровавленного мужчину

В Новосибирске в подъезде жилого дома обнаружили окровавленного мужчину. Сибиряка нашли 26 июня на улице Одоевского, 1/7 в Первомайском районе Новосибирска.
Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным ведомства, на место происшествия выезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Новосибирца доставили в медучреждение.
— Впоследствии мужчина скончался в больнице, — уточнили в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личность мужчины. Причина его смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.
Накануне НГС сообщал, что 29 июня во дворе десятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины.