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В подъезде дома на Одоевского нашли окровавленного мужчину

На месте происшествия находились полиция и скорая помощь

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Мужчину доставили в больницу

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В Новосибирске в подъезде жилого дома обнаружили окровавленного мужчину. Сибиряка нашли 26 июня на улице Одоевского, 1/7 в Первомайском районе Новосибирска.

Информацию о происшествии НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. По данным ведомства, на место происшествия выезжали сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Новосибирца доставили в медучреждение.

— Впоследствии мужчина скончался в больнице, — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и личность мужчины. Причина его смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Накануне НГС сообщал, что 29 июня во дворе десятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины.

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