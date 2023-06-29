На окраине Дзержинского района за гаражами нашли тело мужчины

29 июня во дворе десятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины. Фотографии разместили в социальных сетях.
— Нам пишут читатели. Ул. Коминтерна, 128/1 лежит труп мужчины, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
В МВД Новосибирской области эту информацию подтвердили.
— Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции выехали на место, проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.
28 июня под окнами