freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 6/10
usd 85.62
eur 93.86
Тема дняТребуют закрыть пансионат, где избили ветерана
Все новости
Все новости

На окраине Дзержинского района за гаражами нашли тело мужчины

На месте происшествия работают сотрудники полиции

578

Полицейские не нашли признаков насильственной смерти

Поделиться

29 июня во дворе десятиэтажного дома в Дзержинском районе Новосибирска обнаружили труп мужчины. Фотографии разместили в социальных сетях.

— Нам пишут читатели. Ул. Коминтерна, 128/1 лежит труп мужчины, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

В МВД Новосибирской области эту информацию подтвердили.

— Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти. Сотрудники полиции выехали на место, проводится проверка, — сообщили НГС в пресс-службе областного главка полиции.

28 июня под окнами 25-этажки на Романова, 60 обнаружили труп женщины. Очевидец слышал нечеловеческий крик и последующий глухой удар.

ТрупНашли трупУмер человек
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter