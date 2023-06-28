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Тема дняТело женщины обнаружили под окнами высотки
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«Нечеловеческий вопль и глухой удар»: под окнами высотки на Романова обнаружили труп женщины

Причины несчастного случая выясняют полицейские

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Женщина погибла около 17:30

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28 июня под окнами 25-этажки на Романова, 60 обнаружили труп женщины. Об этом НГС рассказал читатель на условиях анонимности.

— Мы с семьей собрались на день рождения. Я вышел из подъезда и услышал нечеловеческий вопль и глухой удар, меня оглушило. Неподалеку от меня на асфальт упала женщина лет 30. Я позвонил по телефону 112, но ей уже было не помочь, — рассказал НГС местный житель.

В МВД подтвердили факт обнаружения трупа женщины.

— Факт подтверждаем, обнаружено тело женщины у дома по улице Романова. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в областном главке полиции.

Вечером 24 июня из окна 12-го этажа многоэтажки на Ипподромской упал человек. Его тело снимали с крыши пристройки дома.

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