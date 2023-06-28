«Нечеловеческий вопль и глухой удар»: под окнами высотки на Романова обнаружили труп женщины

28 июня под окнами 25-этажки на Романова, 60 обнаружили труп женщины. Об этом НГС рассказал читатель на условиях анонимности.
— Мы с семьей собрались на день рождения. Я вышел из подъезда и услышал нечеловеческий вопль и глухой удар, меня оглушило. Неподалеку от меня на асфальт упала женщина лет 30. Я позвонил по телефону 112, но ей уже было не помочь, — рассказал НГС местный житель.
В МВД подтвердили факт обнаружения трупа женщины.
— Факт подтверждаем, обнаружено тело женщины у дома по улице Романова. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются, — сообщили в областном главке полиции.
Вечером 24 июня из окна 12-го этажа многоэтажки на Ипподромской упал человек. Его тело снимали с крыши пристройки дома.