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Мужчина выпал с 12-го этажа на крышу пристройки в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Ипподромской

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Прибывшие медики оказались не в силах помочь мужчине

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Вечером 24 июня из окна 12-го этажа многоэтажки на Ипподромской упал человек. Его тело снимали с крыши пристройки дома, рассказали в новосибирском МАСС.

— Совместно с сотрудниками отдела полиции и врачами скорой помощи спасатели поднялись на крышу пристройки, где зафиксировали смерть мужчины 1986 г. р. После всех необходимых следственных действий спасатели с помощью лотковых носилок и альпснаряжения сняли тело мужчины с крыши пристройки, — уточнили подробности в МАСС.

Ранее в Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца.

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