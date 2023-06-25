Мужчина выпал с 12-го этажа на крышу пристройки в Новосибирске

Вечером 24 июня из окна 12-го этажа многоэтажки на Ипподромской упал человек. Его тело снимали с крыши пристройки дома, рассказали в новосибирском МАСС.
— Совместно с сотрудниками отдела полиции и врачами скорой помощи спасатели поднялись на крышу пристройки, где зафиксировали смерть мужчины 1986 г. р. После всех необходимых следственных действий спасатели с помощью лотковых носилок и альпснаряжения сняли тело мужчины с крыши пристройки, — уточнили подробности в МАСС.
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