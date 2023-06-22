В Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства

Кировский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей 44-летнему мигранту из Таджикистана, обвиняемому в покушении на убийство собственной дочери. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе управления судебного департамента по Новосибирской области.
Как рассказали в ведомстве, 7 мая 2023 года злоумышленник напился, а затем скинул с балкона свою 20-летнюю дочь. Девушка получила несколько переломов, но осталась жива. И сама потерпевшая девушка, и многочисленные свидетели по делу утверждали, что отец жертвы в состоянии опьянения становился агрессивным, бил жену и детей, но злоумышленник нашел произошедшему другое объяснение.
— Обвиняемый подтвердил свои показания, данные органам следствия, о том, что его дочь пыталась покончить жизнь самоубийством из-за несложившихся брачных отношений, — указано в сообщении, опубликованном на сайте Кировского районного суда. — Обвиняемый настаивал на своей непричастности к преступлению.
Тем не менее суд пришел к выводу, что выпускать предполагаемого преступника из СИЗО рано:
— Суд учёл, что он обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против жизни человека, в отношении близкого родственника, является гражданином иного государства, по месту регистрации не проживает, не имеет постоянного источника дохода, — отметили в суде. — Кроме того обвиняемый проживает совместно с потерпевшей и свидетелями по делу, которые, фактически указали, что опасаются его.
Как минимум до 7 августа 2023 года приезжий будет оставаться под стражей. Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
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