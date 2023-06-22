В Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства

Как рассказали в ведомстве, 7 мая 2023 года злоумышленник напился, а затем скинул с балкона свою 20-летнюю дочь. Девушка получила несколько переломов, но осталась жива. И сама потерпевшая девушка, и многочисленные свидетели по делу утверждали, что отец жертвы в состоянии опьянения становился агрессивным, бил жену и детей, но злоумышленник нашел произошедшему другое объяснение.