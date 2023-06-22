freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 6/10
usd 84.25
eur 92.00
Тема дняСтоматолог предложила вырвать десну пинцетом
Все новости
Все новости

В Новосибирске мигрант выбросил с балкона 5-го этажа свою дочь и обвинил ее в попытке самоубийства

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца

220

Обвиняемый заявил в суде, что не причастен к преступлению

Поделиться

Кировский районный суд Новосибирска продлил срок содержания под стражей 44-летнему мигранту из Таджикистана, обвиняемому в покушении на убийство собственной дочери. Об этом рассказали сегодня в пресс-службе управления судебного департамента по Новосибирской области.

Как рассказали в ведомстве, 7 мая 2023 года злоумышленник напился, а затем скинул с балкона свою 20-летнюю дочь. Девушка получила несколько переломов, но осталась жива. И сама потерпевшая девушка, и многочисленные свидетели по делу утверждали, что отец жертвы в состоянии опьянения становился агрессивным, бил жену и детей, но злоумышленник нашел произошедшему другое объяснение.

— Обвиняемый подтвердил свои показания, данные органам следствия, о том, что его дочь пыталась покончить жизнь самоубийством из-за несложившихся брачных отношений, — указано в сообщении, опубликованном на сайте Кировского районного суда. — Обвиняемый настаивал на своей непричастности к преступлению.

Тем не менее суд пришел к выводу, что выпускать предполагаемого преступника из СИЗО рано:

— Суд учёл, что он обвиняется в совершении умышленного особо тяжкого преступления против жизни человека, в отношении близкого родственника, является гражданином иного государства, по месту регистрации не проживает, не имеет постоянного источника дохода, — отметили в суде. — Кроме того обвиняемый проживает совместно с потерпевшей и свидетелями по делу, которые, фактически указали, что опасаются его.

Как минимум до 7 августа 2023 года приезжий будет оставаться под стражей. Уголовный кодекс предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее НГС разбирался в загадочной истории сибирячки, которая выпала из окна после драки с сожителем. Это также произошло в Кировском районе.

По теме

Покушение на убийствоКировский районный суд НовосибирскаУправление судебного департамента
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter