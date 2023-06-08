«Она кричала: "Помогите"»: сибирячка выпала из окна после драки с сожителем — мужчина просил приготовить окрошку

— Она кричала: «Помогите!» Потом крик: «А-а-а-а», — и шлепок громкий о землю. На углу дома стояла компания, парни пошли с фонариками посмотреть, обнаружили ее. Мимо проезжал патруль, ребята закричали, полиция тут же подъехала, — сообщила очевидица.



В полиции сообщили, что сотрудники быстро нашли квартиру, из которой выпала женщина, ее сожителя задержали. Источник НГС, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что Михаила обнаружили в подъезде, он был пьян. Мужчину увезли в отдел.

Ревнивый ловелас-абьюзер

Михаилу С. 40 лет . Известно, что в 2010 году его судили за групповой разбой. По слухам, где-то у него растет ребенок, а в квартире на Палласа он жил без семьи. В соцсетях Михаил не против новых знакомств: в соцсетях он подписан на тематические группы. Часто в объявлениях идет речь о встречах без обязательств.



— Большинство женщин здесь одинокие мамочки или неудовлетворенные жены, которые ищут приключений. Они могут оказаться вашими соседями или теми, кого вы знаете. По просьбе наших участниц мы не допускаем мужчин, которые ищут «отношений». Большая часть женщин хочет наслаждаться случайными связями, — говорится на одном из сайтов, который очевидно посещал Михаил.

