«Она кричала: "Помогите"»: сибирячка выпала из окна после драки с сожителем — мужчина просил приготовить окрошку

Ночью 3 июня под окнами дома
Бесприданница
Надежда переехала в Новосибирск из Коченевского района. Ей было
С Ириной (имя изменено. — Прим. ред.) она познакомилась в общей компании на встрече Нового года. Женщины быстро подружились. Надежда попросилась к Ирине пожить, пока не найдет подходящий вариант, но задержалась в ее квартире на полгода.
— Она, можно сказать, непьющая была, — рассказала корреспонденту НГС Ирина. — Если я могу, например, попить пива, то ей хватало всего одной бутылки.
По ее словам, серьезных отношений с мужчинами у Надежды не было: были легкие увлечения. В конце мая знакомый Ирины предложил ей подработку — нужно было навести порядок в квартире его двоюродной сестры перед сдачей в аренду. Мужчина пообещал подругам по тысяче рублей, женщины согласились. Так Надежда познакомилась с Михаилом С.
— Мишу я знаю где-то два года уже. Была у него в квартире на Палласа, когда он только туда заехал. Он работящий, постоянно работает, может выпить, но только после работы. Но характер у него сложный, конечно, — поделилась Ирина.
Рассчитав женщин за уборку, Михаил предложил Надежде продолжить сотрудничество: он предложил за 500 рублей помыть в его квартире полы и приготовить ему окрошку. Она согласилась.
Трагедия на Палласа
Надежда ушла к Михаилу 31 мая утром и перестала выходить на связь. Объявилась только вечером. Женщины поссорились, в итоге Надежда собрала вещи и заявила, что уходит жить к своему новому знакомому.
— 1 июня она вышла на новую работу, устроилась к родственникам на производство полиэтиленовых пакетов.
Женщина сразу заметила, как изменилась внешность подруги: у Надежды был синяк на переносице и гематома на руке. На вопрос, откуда травмы, она отнекивалась: мол, не помню. Надежда ушла, а в ночь на 3 июня около 00:20 ее тело было обнаружено под окнами квартиры Михаила.
Что происходило между мужчиной и женщиной до трагедии, сейчас выясняют следователи. Сразу несколько очевидцев заявили, что падению Надежды с
— Сам момент падения я не видел — зашел в квартиру. Потом слышу крик и звук, как что-то падает, — отметил очевидец.
Еще одна случайная свидетельница трагедии уверяет, что перед падением отчетливо слышала женский крик о помощи.
— Она кричала: «Помогите!» Потом крик: «А-а-а-а», — и шлепок громкий о землю. На углу дома стояла компания, парни пошли с фонариками посмотреть, обнаружили ее. Мимо проезжал патруль, ребята закричали, полиция тут же подъехала, — сообщила очевидица.
В полиции сообщили, что сотрудники быстро нашли квартиру, из которой выпала женщина, ее сожителя задержали. Источник НГС, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что Михаила обнаружили в подъезде, он был пьян. Мужчину увезли в отдел.
Ревнивый ловелас-абьюзер
Михаилу С.
— Большинство женщин здесь одинокие мамочки или неудовлетворенные жены, которые ищут приключений. Они могут оказаться вашими соседями или теми, кого вы знаете. По просьбе наших участниц мы не допускаем мужчин, которые ищут «отношений». Большая часть женщин хочет наслаждаться случайными связями, — говорится на одном из сайтов, который очевидно посещал Михаил.
Силовикам мужчина заявил, что в ночь трагедии Надежда была в неадекватном состоянии: якобы она находилась под действием наркотиков. По его словам, они вместе сидели выпивали, а затем женщину «переклинило».
— Михаил заявил, что Надежда схватила со стола нож и бросилась на него. Женщина якобы ударила его, он показывал рану. По его словам, он пытался привести ее в чувство, но она не успокаивалась. В результате выбежала на балкон и выпала, — сообщил источник НГС.
Подруга погибшей Ирина отказалась отвечать на вопрос, употребляла ли погибшая наркотики. При этом женщина подчеркнула, что «Надя никогда не хваталась за ножи».
— В порыве ссоры с бывшим молодым человеком она могла пригрозить, что покончит с собой, но всякий раз это была показуха. Она уходила и через 10 минут возвращалась как ни в чем не бывало, — отметила Ирина.
Силовики отпустили Михаила после опроса.
«На ее месте должна была быть другая»
Жительница Новосибирска по имени Юлия рассказала корреспонденту НГС, что Надежда оказалась в квартире Михаила случайно, поскольку «на окрошку» он звал другую женщину — она около года жила с ним в квартире на Палласа.
— Человек неадекватный, любитель крепких напитков, но наркотики не употребляет. Моя подруга жила с ним около года, он ее постоянно избивал: из-за ревности или, например, из-за отказа от секса. На днях после очередного скандала я ее забрала оттуда, — рассказала Юлия.
По ее словам, Михаил звонил, просил вернуться, приготовить ему окрошку. Женщина порывалась уйти обратно к мужчине, но Юлия ее задержала: она оставила подругу жить у себя, поскольку жить ей больше негде.
— Несколько раз он угрожал выбросить ее из окна. Я ей сказала, что если она к нему уйдет, я уже не смогу помочь. Он звонил, звал, потом сказал, что позовет другую. Получилось, что позвал Надежду, — отметила Юлия.
Версию о том, что Надежда была под наркотиками и выбросилась сама, Михаил рассказал и своей бывшей сожительнице. Он даже прислал фотографию раны, которая якобы осталась от удара ножом.
В Следственном комитете отметили, что по факту произошедшего ведется доследственная проверка.
— Нами никто не задерживался, — подчеркнули в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Летом прошлого года новосибирец пять раз ударил ножом свою жену во дворе у дома. За несколько минут до трагедии пара поссорилась. Сегодня мужчину судят за убийство.