В Каменке спасатели приехали на место ДТП — водителя одного из авто не оказалось на месте

В Новосибирске сегодня, 30 июня, произошло ДТП в селе Каменка на улице Заводская, 70. Как рассказали в пресс-службе МАСС, на место аварии в 10:26 вызвали спасателей.

— Экипаж спасателей МАСС прибыл по указанному адресу, провел разведку и сбор информации. Выяснилось, что произошло столкновение двух автотранспортных средств Toyota Corolla и Chevrolet Lanos, — рассказали в МАСС.