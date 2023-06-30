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В Каменке спасатели приехали на место ДТП — водителя одного из авто не оказалось на месте

63-летний мужчина пострадал в аварии

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ДТП произошло на сельской дороге

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В Новосибирске сегодня, 30 июня, произошло ДТП в селе Каменка на улице Заводская, 70. Как рассказали в пресс-службе МАСС, на место аварии в 10:26 вызвали спасателей.

— Экипаж спасателей МАСС прибыл по указанному адресу, провел разведку и сбор информации. Выяснилось, что произошло столкновение двух автотранспортных средств Toyota Corolla и Chevrolet Lanos, — рассказали в МАСС.

Водитель Toyota Corolla, которому 63 года, получил травму головы. Водителя Chevrolet Lanos на месте ДТП не было. Спасатели стабилизировали транспортные средства. Время окончания работы 10:57.

Вчера, 29 июня, в Новосибирске самокатчик сбил пенсионерку на тротуаре в Дзержинском районе. Женщина стояла на остановке «Кошурникова».

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